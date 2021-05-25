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Redmi Note 8 2021 отримав новий процесор, але не NFC

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Компанія Xiaomi раптово вирішила анонсувати ремейк свого вкрай успішного минулорічного смартфона Redmi Note 8. Звичайно ж не обійшлося і без деяких змін, наприклад, Qualcomm Snapdragon 665 поступився місцем MediaTek Helio G85. Але незмінним залишився 6.3-дюймовий дисплей IPS з каплевидним вирізом і акумулятор ємністю 4000 мАг з 18-ватної зарядкою. Bluetooth оновили до версії 5.2, а ось NFC так і не додали. З інших позитивних моментів можна відзначити наявність Gorilla Glass 5, захист від води і програмну основу MIUI 12.5.


У Redmi Note 8 (+2021) основна камера має 4 об’єктиви з роздільною здатністю 48 + 8 + 2 + 2 МП. Спереду встановлена ​​13-мегапіксельна фронталка.

Xiaomi Redmi Note 8 (2021) пропонується у синьому (Neptune Blue), білому (Moonlight White) і чорному (Space Black) кольорах. Є два варіанти конфігурації з 64 і 128 ГБ. Ціна поки не уточнюється.

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