Xiaomi випустила новий розумний чайник. З термостатом, дисплеєм та ціною 25$

Компанія Xiaomi представила черговий цікавий гаджет. Йдеться про електричний чайник Mijia Thermostatic Electric Kettle 2. Виконаний у класичному для фірми мінімалістичному дизайні він може похвалитися наявністю чотирьох температурних режимів, а також народним цінником.





Виробник акцентує увагу на тому, що колба з нержавіючої сталі всередині чайника монолітна, в ній немає жодних швів, що повинне перешкоджати протіканням та більш ефективно зберігати температуру рідини. Ще один козир Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 – унікальний механізм кришки, за рахунок якого мінімізується ризик того, що власник обпечеться парою під час її відкриття. Також чайник має захист від ураження струмом та опіків.

Щодо основних експлуатаційних характеристик, то модель розрахована на 1.5 літра води, а її потужність становить 1800 Вт. Це дозволяє чайнику кип’ятити воду лише за 5 хвилин. У режимі термостата на вибір доступні чотири температурні режими: 45, 60, 85 і 100 градусів, які можуть підтримуватися будь-який час, а поточна температура відображається на дисплеї, розташованому на корпусі пристрою.

Продажі Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 на батьківщині бренду – у Китаї, вже почалися. Його оцінили у $25.