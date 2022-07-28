Hardnews

Xiaomi випустила новий розумний чайник. З термостатом, дисплеєм та ціною 25$

28.07.2022
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Mijia Thermostatic Electric Kettle 2

Компанія Xiaomi представила черговий цікавий гаджет. Йдеться про електричний чайник Mijia Thermostatic Electric Kettle 2. Виконаний у класичному для фірми мінімалістичному дизайні він може похвалитися наявністю чотирьох температурних режимів, а також народним цінником. 

Виробник акцентує увагу на тому, що колба з нержавіючої сталі всередині чайника монолітна, в ній немає жодних швів, що повинне перешкоджати протіканням та більш ефективно зберігати температуру рідини. Ще один козир Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 – унікальний механізм кришки, за рахунок якого мінімізується ризик того, що власник обпечеться парою під час її відкриття. Також чайник має захист від ураження струмом та опіків. 

Mijia Thermostatic Electric Kettle 2

Щодо основних експлуатаційних характеристик, то модель розрахована на 1.5 літра води, а її потужність становить 1800 Вт. Це дозволяє чайнику кип’ятити воду лише за 5 хвилин. У режимі термостата на вибір доступні чотири температурні режими: 45, 60, 85 і 100 градусів, які можуть підтримуватися будь-який час, а поточна температура відображається на дисплеї, розташованому на корпусі пристрою. 

Mijia Thermostatic Electric Kettle 2

Продажі Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 на батьківщині бренду – у Китаї, вже почалися. Його оцінили у $25. 

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28.07.2022
Менше хвилини
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