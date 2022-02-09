Названо моделі смартфонів, які можна купити в 2022 році до 5000 гривень і не пошкодувати про покупку

Сегмент бюджетних телефонів у 2022 році багатий на якісні новинки, тому вибирати покупцеві є з чого. Однак, при порівнянні двох моделей не кожен зможе розібратися – яка з них є кращою.





Тут на допомогу приходимо ми. Далі у статті ви знайдете підбірку з 5 найкращих телефонів, які можна придбати у 2022 році з бюджетом 5000 гривень.

№5 – Xiaomi Redmi 9A

Ціна: 3100 гривень.

Модель ось уже два роки підряд стає найпопулярнішим телефоном в Україні, що не випадково. Це відмінний бюджетник для користувачів, які потребують базових функцій. Він добре тримає зв’язок, має великий 6.53-дюймовий екран, корпус з практичного пластику і ємний акумулятор на 5000 мАг, що гарантує півтора-два дні автономної роботи. Єдиний справді неприємний момент – відсутність сканера відбитків пальців.

№4 – Samsung Galaxy A12

Ціна: 4000 гривень.

Симпатичний бюджетник корейців має квадратний блок основної камери, виконаний у стилі останніх iPhone, а також спинку із практичного пластику. Інший козир телефону – гідний головний фотосенсор на 48 МП, що втирає носа об’єктивам конкурентів. Крім того, смартфон отримає оновлення версії Android, що неможливо для телефонів за такою ціною. Крім того, він оснащений портом Type-C, NFC і ємним АКБ на 5000 мАг.

№3 – Realme Narzo 50a

Ціна: 5000 гривень.

Гарний бюджетник від Realme. Він пропонує власнику 6.5-дюймовий дисплей, що видає чітку картинку незважаючи на HD+ роздільну здатність, в міру спритний Helio G85 на слоті процесора, потрійну камеру на 50+2+2 МП, монструозну батарею ємністю 6000 мАг з 18-ватною зарядкою.

№2 – Xiaomi Redmi 9

Redmi 9 – найвигідніший з погляду співвідношення ціни та якості телефон за свої гроші. У нього встановлено дисплей з повноцінною FHD+ роздільною здатністю, більш ніж нормальний для такої вартості процесор Helio G80, що справляється з іграми на кшталт PUBG: Mobile, гідна квадрокамера на 13+8+2+5 МП та АКБ ємністю 5020 мАг з 18-ватною швидкою зарядкою. Крім того, пристрій має NFC, Type-C і ІЧ-порт, що дозволяє керувати побутовою технікою за допомогою смартфона.

№1 – Realme 8i

Ціна: 5600 гривень

Справжній топ за свої гроші. У Realme 8i на борту встановлено 120-герцевий IPS дисплей, цілком ігровий процесор Helio G96, а також потрійна камера на 50+2+2 МП. За автономність пристрою відповідає АКБ ємністю 5000 мАг, є NFC, дводіапазонний Wi-Fi та зручний сканер відбитків пальців збоку.

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