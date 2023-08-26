2 найгірші смартфони Samsung за всю історію існування компанії

Хоча компанія Samsung була піонером на ринку смартфонів, випускаючи одні з найбільш знакових і революційних пристроїв, вона також мала свою частку невдач. Пропонуємо вашій увазі два найгірші смартфони Samsung, засновані на відгуках споживачів, технічних недоліках і загальній продуктивності.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7: Коли справа доходить до катастрофічних релізів, Galaxy Note 7 очолює список. Випущений у 2016 році, цей телефон спочатку хвалили за вражаючі технічні характеристики, витончений дизайн і ручку S Pen. Однак він швидко здобув недобру славу через свою схильність до загоряння через несправні батареї.

Пристрій спочатку відкликали, а потім замінили на пристрої, які вважалися безпечними. Але коли замінені батареї також почали загорятися, Samsung довелося зняти модель з виробництва, що стало однією з найепічніших невдач в історії смартфонів.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra: Samsung намагалася вкласти в Galaxy S20 Ultra занадто багато, сподіваючись на хоумран, який у підсумку виявився радше страйкаутом. Випущений у 2020 році, телефон обіцяв неперевершені можливості камери зі 100-кратним “космічним зумом”, але ця функція мала проблеми з фокусуванням і поганою стабілізацією зображення. Незважаючи на високу ціну, S20 Ultra мав проблеми з перегрівом і невтішний час автономної роботи, особливо з огляду на батарею на 5000 мАг. Критики та користувачі звинувачували його в тому, що він не виправдав сподівань, особливо враховуючи його преміальну ціну.

Хоча Samsung оговталася від цих промахів, зробивши висновки зі своїх помилок, Galaxy Note 7 і Galaxy S20 Ultra залишаються повчальними історіями про те, що може піти не так, навіть якщо ви є технологічним гігантом. Обидва телефони не виконали своїх обіцянок і заплямували репутацію Samsung, хоча й тимчасово.