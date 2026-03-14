Складаний iPhone Ultra коштуватиме як MacBook Pro

У мережі з’явилися нові подробиці щодо першого складаного смартфона від Apple, який може отримати назву iPhone Ultra або iPhone Fold. За даними відомого китайського інсайдера Instant Digital, майбутня новинка обійдеться покупцям дуже незвичайно дорого — на рівні з топовими комплектаціями MacBook Pro.

Конфігурації та очікувані ціни: Згідно з останнім витоком, складаний iPhone вийде на ринок у трьох конфігураціях пам’яті. Очікувана вартість пристрою на китайському ринку виглядає так:

12/256 ГБ — 15 999 юанів (близько $2330);

— 15 999 юанів (близько $2330); 12/512 ГБ — 17 999 юанів (близько $2630);

— 17 999 юанів (близько $2630); 12/1 ТБ — 19 999 юанів (близько $2930).

Водночас зазначається, що на ринку США базова версія смартфона стартуватиме від $1999 (традиційно без урахування податків штату).

Що відомо про «залізо»: Крім цін, інсайдер розкрив деякі апаратні характеристики. Усі версії складаного iPhone отримають 12 ГБ оперативної пам’яті найсучаснішого формату LPDDR5X. Цікаво, що головним постачальником DRAM виступить прямий конкурент Apple — південнокорейська компанія Samsung Electronics. За попередніми даними, вона вже отримала замовлення на виробництво 20 мільйонів модулів пам’яті для цього пристрою.

Офіційний реліз інноваційного гаджета попередньо заплановано на традиційну вересневу презентацію Apple.