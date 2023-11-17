Відеокарту GeForce GTX 1050 Ti порівняли зі сучасною вбудованою Radeon 780M

Ютубер із каналу RandomGaminginHD з’ясував, чи здатна сучасна вбудовувана графіка конкурувати з повноцінною відеокартою 2016 року випуску.

Тестування проводилося на міні-ПК Minisforum UM780XTX з процесором AMD Ryzen 7 7840HS.

Результати:

Cyberpunk 2077 2.0 у 1080p, за низьких налаштувань – 52 fps (Radeon 780M), 35 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

Red Dead Redemption 2 у 1080p, за низьких налаштувань, але текстурах Ultra – 51 fps (Radeon 780M), 40 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

Starfield у 1080p, за низьких налаштувань – 29 fps (Radeon 780M), 19 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

The Witcher 3 Next-Gen у 1080p, за середніх налаштувань – 41 fps (Radeon 780M), 48 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

The Last of Us Part I у 1080p, за низьких налаштувань – 32 fps (Radeon 780M), 29 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

Forza Horizon 5 у 1080p, за низьких налаштувань – 87 fps (Radeon 780M), 62 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

GTA 5 у 1080p, за високих налаштувань – 88 fps (Radeon 780M), 133 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

Вбудована графіка відстала тільки у двох іграх із семи. Висновок – Radeon 780M здатна без проблем замінити бюджетну дискретну відеокарту.