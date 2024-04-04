Українцям нагадали про корисну функцію пральної машини, яку вони не використовують

Завдяки функції “Старт/пауза” ви можете зупинити прання до його закінчення. Це може знадобитися в найрізноманітніших ситуаціях.

Основне завдання функції “Старт/пауза” – дозволити вам довантажити білизну в пральну машину, якщо ви раптом зрозуміли, що забули якусь річ покласти або щось дістати з одягу. Також поставити на паузу прання ви можете для зміни програми, температури, тривалості прання, додавання мийного засобу.

Бувають випадки, коли режим “Старт/пауза” не активується. Наприклад, при обертанні барабана, великій кількості води в ньому, високій температурі води (вище 60 градусів за Цельсієм). У цьому випадку деякі виробники передбачили режим “Злив”.

Загалом функція “Старт/Пауза” робить користування пральною машиною комфортнішим. Але для правильної активації цього режиму потрібно дивитися інструкцію до конкретної моделі.