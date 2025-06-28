Tesla почали самі приїхати до своїх покупців

Ілон Маск оголосив про знакову подію для Tesla — перший повністю автономний електрокросовер Model Y самостійно дістався від заводу до будинку нового власника в Техасі. Він рухався без водія за кермом і віддаленого оператора, виключно під контролем системи Full Self-Driving (FSD) — це, за словами Маска, стало першим в історії компанії випадком такої доставки з використанням доріг загального користування.

Інженер Tesla Ашок Еллусвамі уточнив, що автомобіль розганявся до приблизно 116 км/год на шосе, дотримуючись усіх правил. Він їхав як міськими вулицями, так і швидкісною магістраллю. Все це відбувалося без втручання людини — Model Y керувався повністю автономно.

Варто зазначити, що інші компанії, такі як Waymo і Aurora, вже проводять тести автономного водіння на трасах, в тому числі в Техасі. Однак ключова відмінність полягає в тому, що їхній транспорт поки не перевозить пасажирів по автомагістралях і працює в рамках обмеженого тестування.

Запуск автономної доставки — значне досягнення на тлі багаторічних затримок випуску FSD. Маск ще в 2017 році обіцяв повну автономність, але лише зараз Tesla починає демонструвати реальні поїздки без участі людини.