Представлено флешку Ovrdrive USB з функцією самознищення

Коштує незвичайна новинка $69. Продажі мають стартувати в серпні 2024 року.

Незвичайна флешка створена компанією Interrupt Labs зі Швейцарії. Вона зацікавить користувачів, яким важлива конфіденційність інформації, що зберігається на USB-накопичувачі. За певних умов флешка може увімкнути режим фізичного самознищення.

Усі дані, які зберігаються на Ovrdrive, можуть бути пошкоджені внаслідок підвищення напруги та нагрівання до 100 °C. Чип пам’яті при такій температурі в теорії отримує пошкодження і флешка перестає функціонувати. Для надійнішого знищення має сенс покрити чіп якимось матеріалом, який гарантує знищення.

Ще один спосіб захисту – флешку потрібно вставити в роз’єм USB три рази, щоб вона запрацювала. Але в чому його сенс, якщо про це знатимуть усі, не зовсім зрозуміло.

Зараз на випуск Ovrdrive збирають гроші в рамках краудфандингової кампанії.