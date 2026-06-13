Новий бізнес-джет Bombardier Global 8000 встановив рекорд швидкості над Атлантикою

Канадська авіабудівна компанія Bombardier повідомила про встановлення першого швидкісного рекорду своїм новітнім флагманським бізнес-джетом Global 8000. Літак успішно здійснив трансатлантичний переліт за маршрутом Монреаль — Ніцца трохи більше ніж за шість годин, доставивши пасажирів на Гран-прі Монако.

Технічні можливості та комфорт

Новий бізнес-джет здатен розганятися до швидкості 0,95 Маха та долати вражаючу відстань майже у 15 000 кілометрів без необхідності дозаправки. Внутрішній простір літака розроблений для максимального комфорту під час наддальніх рейсів: салон поділений на чотири окремі житлові зони, обладнаний повноцінною кухнею та сучасною системою безперебійного зв’язку для роботи в польоті.

Окрему увагу розробники компанії приділили інноваційній системі підтримки низького тиску в салоні. Завдяки цьому рішенню суттєво знижується рівень втоми пасажирів під час тривалих перельотів.

Переваги у логістиці

Незважаючи на свої значні габарити, Global 8000 володіє унікальною здатністю злітати та приземлятися на аеродромах із короткими злітно-посадковими смугами, які зазвичай доступні лише для легких бізнес-джетів. Ця конструктивна особливість відкриває доступ до приблизно на 30% більшої кількості аеропортів по всьому світу порівняно з найближчими конкурентами у цьому класі.

Завдяки поєднанню рекордної швидкості, дальності польоту та гнучкості у виборі маршрутів, у Bombardier розраховують, що Global 8000 стане беззаперечним лідером та новим стандартом у сегменті преміальних ділових перельотів.