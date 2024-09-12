GTA 6 на PS5 Pro в 4K/60 fps: експерти оцінили таку можливість

Засновник Digital Foundry Річард Лідбеттер висловився щодо нещодавно анонсованої консолі Sony, PlayStation 5 Pro, а також поділився думкою про можливі графічні режими GTA VI на новинці.

Якщо коротко, то GTA VI з частотою 60 fps у роздільній здатності 4K, на думку Лідбеттера, працювати не буде. І причиною цьому чоловік називає потужність процесора (CPU), яка залишилася на тому самому рівні, як порівняти з оригінальною PS5.

Такого припущення експерт дійшов виходячи з того, що тайтли серії GTA завжди вирізнялися високим рівнем симуляції світу – а саме це, зокрема, вимагає підвищеної продуктивності CPU. “Це не проблема GPU [до 45% швидше PS5], а проблема CPU”, – додав засновник.

Утім, Лідбеттер також сказав: його припущення може виявитися хибним у тому разі, якщо в Rockstar від самого початку націлювалися на фремрейт у 60 кадрів на стандартній PS5. Але це, швидше за все, малоймовірно.

Загалом експерт виявився не особливо задоволений презентацією PS5 Pro – а точніше, її швидкоплинністю. Водночас йому сподобалася функція Game Boost, що підвищує кадрову частоту у 8,5 тисячі вже випущених відеоігор. Водночас відмова від вбудованого дисковода, на думку представника Digital Foundry, може відвернути частину гравців із бібліотекою ігор для PS5 на дисках від вибору “прошки”.