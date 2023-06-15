Білл Гейтс поїхав до Китаю

Засновник Microsoft Білл Гейтс вперше з 2019 року прибув до Китаю для обговорення нових програм благодійної допомоги за участю свого фонду Gates Foundation. Про це він повідомив у Twitter .

“Я вперше з 2019 року приземлився в Пекіні, де радий опинитися разом з партнерами, які протягом 15 років разом із фондом Gates Foundation працювали над усуненням глобальних проблем у сфері охорони здоров’я”, – зазначив американський мільярдер.

За його словами, його колегам з благодійної діяльності вдалося досягти успіхів у боротьбі з дитячою смертністю та бідністю. “Але глобальні кризи відкинули нас назад у досягненні поставленої мети”, – додав бізнесмен.

Гейтс додав, що Китай має величезний досвід у боротьбі зі змінами клімату, забезпеченні доступу до медичної допомоги та продовольства. “Потрібно, щоб весь цей прогрес і надалі був доступний якомога ширшому колу людей по всьому світу”, – сказав він.

При цьому сам Гейтс також зазначив, що населення африканських країн є найбільш уразливим через поточні кризи. Він запевнив, що після візиту до КНР вирушить до Західної Африки.

Наприкінці травня Китай відвідав засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Приватний літак бізнесмена приземлився у Пекіні у вівторок, 30 травня. Це був перший візит мільярдера до Китаю майже за три роки, причому у момент зростання напруженості у відносинах КНР та США.