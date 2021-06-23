Чому від COVID-19 пропадає смак і запахи: вчені знайшли відповідь

Як відомо, один з головних симптомів, що свідчать про те, що людина захворіла COVID-19 – це втрата нюху і смаку. І нерідко ці почуття в повній мірі не відновлюються навіть після одужання. З якої причини вірус викликає подібні наслідки – до недавнього часу для вчених було загадкою, але тепер вони нарешті знайшли відповідь.





Прозвучить не надто оптимістично, але, схоже, коронавірус впливає на мозок і призводить до зменшення кількості сірої речовини в відділах, що відповідають за смак і нюх. Про це свідчить дослідження англійських вчених, які проаналізували найбільшу базу даних UK Biobank.

У вибірці виявилося 782 людини, і всім їм робили МРТ мозку ще до початку епідемії. З них трохи більше половини – 394 – вже перехворіли коронавірусом. Майже всі перенесли хворобу в легкій або помірній формі, і лише 15 людей опинилися на лікарняному ліжку. Після одужання кожному випробуваному в черговий раз зробили МРТ.

У всіх перехворілих COVID-19 незалежно від того, наскільки явною була симптоматика, і як важко протікала інфекція, зменшився обсяг сірої речовини в лівій парагиппокампальной звивині, лівої орбітофронтальної кори і лівої островковой кори. Тих самих відділів мозку, які допомагають нам розрізняти запахи і смаки.

Ті ж самі відділи відповідають ще й за пам’ять, так що є всі підстави вважати, що коронавірус може позначитися ще й на цій функції. Подібна дія COVID-19 на мозок небезпечна в довгостроковій перспективі, як мінімум, через підвищення ризику розвитку деменції в літньому віці.