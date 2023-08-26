Стали відомі повні характеристики нових смартфонів Redmi Note 13 Pro

У базі Китайського сертифікаційного центру телекомунікаційного обладнання (TENAA) з’явилися докладні характеристики смартфонів Redmi Note 13 Pro і Note 13 Pro+ від суббренду Xiaomi, які ще не вийшли. Про це повідомляє портал MySmartPrice.
Згідно з джерелом, смартфони отримають багато в чому схожі характеристики: їх оснастять 6,7 дюймовими OLED-дисплеями з 1,5K-роздільною здатністю (2712х1220 пікселів) з частотою оновлення зображення 144 Гц.
Вбудована пам’ять пристроїв буде представлена сховищем ємністю від 128 ГБ до 1 ТБ. Оперативна пам’ять у Redmi Note 13 Pro матиме обсяг від 6 до 16 ГБ, тоді як старша версія запропонує від 8 ГБ до 18 ГБ.
Крім того, обидва смартфони лінійки Redmi Note 13 Pro зможуть похвалитися основною камерою з роздільною здатністю 200 Мп, ультраширококутним датчиком на 8 Мп і допоміжним сенсором з роздільною здатністю 2 Мп.
Ємність акумулятора в Redmi Note 13 Pro складе 5160 мАг, а в Note 13 Pro+ – 5000 мАг. Потужність зарядки і використовуваний у смартфонах чип не уточнюються.
Дата виходу новинок серії Redmi Note 13 Pro поки невідома.
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