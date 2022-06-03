OPPO A77 5G – смартфон з Dimensity 810, камерою на 48 Мп і лише за $290

OPPO A77 5G – це нова версія OPPO A77 4G, представленого в далекому 2017-му. Зрозуміло, новинка значно потужніша. І дизайн у неї новий.





Смартфон базується на однокристальній системі Dimensity 810 від MediaTek. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 6 ГБ. Але його можна збільшити до 11 ГБ за рахунок використання флеш-пам’яті. Місткість накопичувача – 128 ГБ. Є слот для картки microSD. Всередині батарея на 5000 мА*год. Передбачено підтримку швидкісної 33-ватної зарядки. Від 0 до 53% смартфон заряджається за 30 хвилин, а до 100% за 69 хвилин.

OPPO A77 5G отримає 6,56-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Пікова яскравість – 600 нит. Тильна камера подвійна, на 48 та 2 Мп. Фронтальна камера 8-мегапіксельна. Цікаво, що у 4G-версії вона була 16-мегапіксельною.

Є захист IPX4, модуль NFC, бічний дактилоскопічний датчик та стереодинаміки. Працює новинка під керуванням операційної системи Android 12 із фірмовою оболонкою ColorOS 12.1. Доступні кольори – чорна і синя.