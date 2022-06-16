Зі смартфонів OnePlus приберуть улюблену багатьма “фішку”
Смартфони OnePlus багато хто любить за інтерфейс OxygenOS, який не так захаращений надлишковим функціоналом та прикрасами, як оболонки інших китайських брендів. При цьому гаджети OnePlus мають і іншу фішку – перемикач звукових режимів, що дозволяє простим рухом перевести смартфон у режим вібрації. Це зручно, окрім OnePlus у своїх телефонах його використовує лише Apple.
Однак OnePlus вирішила відмовитися від повзунка режимів звуку. Спочатку без нього вийшли бюджетні пристрої лінійки Nord, а потім перемикач прибрали із флагманського OnePlus 10R. Судячи з останніх новин, не буде його і у майбутнього OnePlus 10T.
Поінформований інсайдер Йогеш Брар при цьому зазначив, що OnePlus не збирається остаточно розлучатися з перемикачем. Просто тепер він стане ексклюзивною особливістю найдорожчих моделей із приставкою Pro. Крім того, варто очікувати на появу компонента в деяких пристроях OPPO. З огляду на те, як стали схожі гаджети двох брендів після злиття, в цьому немає нічого дивного.