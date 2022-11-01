Mibro T1 -розумний годинник, який вміє відповідати на дзвінки і живе 7 днів
Китайська компанія Mibro, яка відома за рахунок співпраці з Xiaomi, представила новий розумний годинник – Mibro T1. Пристрій постійно моніторить пульс і кисень в крові, а також вміє приймати дзвінки зі смартфона через Bluetooth. За заявами розробників, одного заряду годинника вистачить на 7 діб використання в активному режимі.
Технічні характеристики
- модель – XPAW006;
- розміри – 43.5*35*11.3 мм;
- розмір ремінців – ширина 20 мм, довжина 248 мм;
- вага – 51 г;
- матеріал корпусу – метал + пластик;
- дисплей – 1.6 дюйма Amoled HD дисплей із сенсорним керуванням;
- вологозахист – до 2АТМ;
- вбудовані – мікрофон та динамік;
- час роботи – до 7 днів в активному використанні та до 45 днів у режимі очікування;
- зарядка – магнітний майданчик;
- бездротове з’єднання – Bluetooth v5.0;
- підтримка сенсорів – акселерометр, пульс, насиченість киснем.
Смарт-годинник Mibro T1 оснащений прямокутним кольоровим сенсорним AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,6 дюйма та роздільною здатністю 320×360 пікселів (щільність пікселів – 301 ppi), що забезпечує детальне зображення.
Користувач може вибрати циферблат за смаком із наявного переліку, обертаючи заводну головку годинника, або ж завантажити більш відповідне зображення зі смартфона в програмі Mibro Fit через Bluetooth-з’єднання.
Розміри корпусу, виконаного з металевого сплаву, дорівнюють 43,5×35×11,3 мм, вага – 51 г (з силіконовим ремінцем). Ремінець завдовжки 248 мм має ширину 20 мм.
Завдяки підтримці протоколу бездротового з’єднання Bluetooth 5.0 смарт-годинник дозволяє отримувати повідомлення про смс-повідомлення, повідомлення в соціальних мережах, а також вхідні дзвінки. Ємності батареї у розмірі 350 мА·год достатньо для роботи смарт-годинника в автономному режимі без підзарядки.
У рамках акції ціна Mibro T1 складе $56,39, що більш ніж удвічі нижче за роздрібну ціну пристрою, що дорівнює $119,98. Щоб отримати знижку, слід вказати промокод MIBRONOV8 і, зрозуміло, не відкладати покупку в довгу скриньку.
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