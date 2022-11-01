Mibro T1 -розумний годинник, який вміє відповідати на дзвінки і живе 7 днів

Китайська компанія Mibro, яка відома за рахунок співпраці з Xiaomi, представила новий розумний годинник – Mibro T1. Пристрій постійно моніторить пульс і кисень в крові, а також вміє приймати дзвінки зі смартфона через Bluetooth. За заявами розробників, одного заряду годинника вистачить на 7 діб використання в активному режимі.

Технічні характеристики

модель – XPAW006;

розміри – 43.5*35*11.3 мм;

розмір ремінців – ширина 20 мм, довжина 248 мм;

вага – 51 г;

матеріал корпусу – метал + пластик;

дисплей – 1.6 дюйма Amoled HD дисплей із сенсорним керуванням;

вологозахист – до 2АТМ;

вбудовані – мікрофон та динамік;

час роботи – до 7 днів в активному використанні та до 45 днів у режимі очікування;

зарядка – магнітний майданчик;

бездротове з’єднання – Bluetooth v5.0;

підтримка сенсорів – акселерометр, пульс, насиченість киснем.

Смарт-годинник Mibro T1 оснащений прямокутним кольоровим сенсорним AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,6 дюйма та роздільною здатністю 320×360 пікселів (щільність пікселів – 301 ppi), що забезпечує детальне зображення.

Користувач може вибрати циферблат за смаком із наявного переліку, обертаючи заводну головку годинника, або ж завантажити більш відповідне зображення зі смартфона в програмі Mibro Fit через Bluetooth-з’єднання.

Розміри корпусу, виконаного з металевого сплаву, дорівнюють 43,5×35×11,3 мм, вага – 51 г (з силіконовим ремінцем). Ремінець завдовжки 248 мм має ширину 20 мм.

Завдяки наявним датчикам смарт-годинник забезпечує цілодобовий моніторинг частоти серцевих скорочень та рівня насичення крові киснем (SpO 2), а також якості сну.

Mibro T1 підтримують 20 спортивних режимів, включаючи біг, ходьбу, велотренажер, велосипед, йогу, баскетбол, футбол, катання на роликових ковзанах, теніс, бадмінтон, настільний теніс, еліптичний тренажер, силові вправи, плавання, біг на біговий доріжку і т.д. смарт-годинник автоматично розпізнає початок занять і дозволяє відстежувати прогрес у тренуваннях. Пристрій відповідає водонепроникності стандарту 2 АТМ.

Завдяки підтримці протоколу бездротового з’єднання Bluetooth 5.0 смарт-годинник дозволяє отримувати повідомлення про смс-повідомлення, повідомлення в соціальних мережах, а також вхідні дзвінки. Ємності батареї у розмірі 350 мА·год достатньо для роботи смарт-годинника в автономному режимі без підзарядки. У рамках акції ціна Mibro T1 складе $56,39, що більш ніж удвічі нижче за роздрібну ціну пристрою, що дорівнює $119,98. Щоб отримати знижку, слід вказати промокод MIBRONOV8 і, зрозуміло, не відкладати покупку в довгу скриньку.