Електропоїзд без дротів над коліями: у США готують заміну дизельним потягам

Оператор замовив вісім акумуляторних поїздів FLIRT у швейцарської Stadler. Перший склад, розроблений для американського ринку, мають представити 5 жовтня на виставці APTA EXPO в Чикаго. Початок пасажирських перевезень запланований на 2028 рік.

Для Metra це можливість поступово відмовлятися від дизельної тяги без електрифікації цілих маршрутів. Більшість ліній оператора не мають контактної мережі, а її будівництво потребує значних інвестицій. Нові поїзди возитимуть необхідний запас енергії із собою — у літій-іонних батареях.

Як заряджатимуть поїзд

За повідомленням Stadler, акумулятори можна буде заряджати від наявних електричних підключень на 480 В у депо й на кінцевих станціях, а також від спеціалізованих зарядних установок. Отже, повністю обходитися без електричної інфраструктури поїзд не зможе, проте облаштовувати її вздовж усього маршруту не потрібно.

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Частину енергії повертатиме рекуперативне гальмування. Під час уповільнення електродвигуни працюють як генератори й заряджають батареї. Для приміських рейсів із частими зупинками це особливо корисно: енергія, витрачена на розгін, частково використовуватиметься повторно.

Пасажири насамперед мають відчути різницю в шумі. Акумуляторний поїзд працює тихіше за дизельний і не створює вихлопних газів безпосередньо на станціях. Це також перевага для мешканців будинків поблизу залізниці.

Перед регулярними рейсами потрібно перевірити реальний запас ходу, надійність і витрати на обслуговування. Окреме випробування — зима в Чикаго: мороз впливає на роботу батарей, а обігрів вагонів потребує додаткової енергії. Від цього залежатиме, скільки рейсів склад зможе виконувати між заряджаннями.

У Європі технологія вже перевозить пасажирів: акумуляторні FLIRT працюють у Німеччині з 2023 року. Тепер Metra має з’ясувати, наскільки добре такий підхід впишеться в її маршрути, графіки й умови експлуатації.