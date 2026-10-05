Электропоезд без проводов над путями: в США готовят замену дизельным поездам

Оператор заказал восемь аккумуляторных поездов FLIRT у швейцарской компании Stadler. Первый поезд, разработанный для американского рынка, планируется представить 5 октября на выставке APTA EXPO в Чикаго. Начало пассажирских перевозок запланировано на 2028 год.

Для Metra это возможность постепенно отказываться от дизельной тяги без электрификации целых маршрутов. Большинство линий оператора не имеют контактной сети, а её строительство требует значительных инвестиций. Новые поезда будут перевозить необходимый запас энергии с собой — в литий-ионных батареях.

Как будет заряжаться поезд

По информации компании Stadler, аккумуляторы можно будет заряжать от имеющихся электрических подключений на 480 В в депо и на конечных станциях, а также от специализированных зарядных установок. Таким образом, полностью обойтись без электрической инфраструктуры поезд не сможет, однако обустраивать её вдоль всего маршрута не потребуется.

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Часть энергии будет возвращаться за счет рекуперативного торможения. При замедлении электродвигатели работают как генераторы и заряжают аккумуляторы. Для пригородных рейсов с частыми остановками это особенно полезно: энергия, затраченная на разгон, будет частично использоваться повторно.

Пассажиры, прежде всего, должны почувствовать разницу в уровне шума. Аккумуляторный поезд работает тише дизельного и не выделяет выхлопных газов непосредственно на станциях. Это также является преимуществом для жителей домов, расположенных рядом с железной дорогой.

Перед началом регулярных рейсов необходимо проверить реальный запас хода, надежность и затраты на обслуживание. Отдельное испытание — зима в Чикаго: мороз влияет на работу аккумуляторов, а обогрев вагонов требует дополнительной энергии. От этого будет зависеть, сколько рейсов поезд сможет выполнить между зарядками.

В Европе эта технология уже используется для перевозки пассажиров: аккумуляторные поезда FLIRT курсируют в Германии с 2023 года. Теперь компании Metra предстоит выяснить, насколько хорошо такой подход впишется в её маршруты, расписания и условия эксплуатации.