Компания Samsung официально объявила о выпуске игрового монитора Odyssey G6 (G60H), который стал первой в мире моделью с частотой обновления до 1100 Гц. Новинка ориентирована в первую очередь на профессиональных киберспортсменов и любителей динамичных игр, для которых важны максимальная плавность изображения и минимальная задержка.

Главной особенностью устройства стала поддержка двух режимов работы, между которыми пользователь может переключаться в зависимости от игры. При этом рекордная частота 1100 Гц доступна только при пониженном разрешении.

1100 Гц в HD или 600 Гц в QHD

Samsung Odyssey G6 оснащен 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560 × 1440 пикселей. В стандартном режиме монитор обеспечивает частоту обновления до 600 Гц, что значительно превышает показатели большинства обычных игровых дисплеев.

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Для достижения частоты 1100 Гц необходимо включить режим Dual Mode, который снижает разрешение до 1280 × 720 пикселей. Время отклика матрицы составляет 1 мс по методике GtG.

Производитель также внедрил технологию Odyssey Clear Motion, предназначенную для уменьшения размытия движущихся объектов. Она должна улучшать четкость изображения при быстрых перемещениях камеры, что особенно актуально для соревновательных шутеров.

Монитор поддерживает технологию HDR10+ Gaming для автоматической настройки яркости и контрастности. Функция Black Equalizer помогает лучше различать детали в тёмных участках изображения.

Подключение, совместимость и стоимость

Для синхронизации частоты обновления с видеокартой предусмотрена совместимость с NVIDIA G-SYNC и поддержка AMD FreeSync Premium. При этом Samsung уточняет, что FreeSync Premium не работает в режиме 1100 Гц.

Набор разъемов включает один DisplayPort 2.1 и два HDMI 2.1. Функция Auto Source Switch+ автоматически определяет новый подключенный источник сигнала. Подставка позволяет регулировать высоту экрана, наклон, поворот в стороны и переводить дисплей в вертикальное положение.

Следует учитывать, что для полноценного использования частоты 1100 Гц требуется компьютер, способный обеспечить соответствующую частоту смены кадров. Кроме того, по информации Samsung, macOS не поддерживает режим Dual Mode и максимальную частоту 600 Гц в родном разрешении.

Продажи Samsung Odyssey G6 (G60H) в США начнутся в декабре 2026 года по цене 899,99 долларов. Сроки появления монитора в Украине и его стоимость на местном рынке пока неизвестны.