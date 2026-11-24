В сети появились новые подробности о фитнес-браслете Samsung Galaxy Fit4, который должен заменить представленную в 2024 году модель Galaxy Fit3. Инсайдеры раскрыли ожидаемую стоимость устройства, доступные цвета и часть технических характеристик. Судя по утечкам, новинка сохранит привычный дизайн, но получит несколько дополнительных возможностей.

По информации французского издания Dealabs, Galaxy Fit4 на европейском рынке будет стоить 79,90 евро, или примерно 3950 гривен по текущему курсу. Это на 10 евро, или около 14%, дороже, чем Galaxy Fit3, стартовая цена которого составляла 69,90 евро.

Какие новые функции появится в Samsung Galaxy Fit4

Ожидается, что фитнес-браслет выпустят в трёх цветах: чёрном, зелёном и серебристом. Внешне устройство будет похоже на предшественника, сохранив прямоугольный дисплей и силиконовый ремешок.

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Одной из главных аппаратных новинок может стать встроенный динамик. Вместе с вибромотором он позволит расширить возможности уведомлений и звуковых сигналов. Также сообщается о поддержке Bluetooth 5.4 и возможности размещения до 12 виджетов для быстрого доступа к различным функциям.

По предварительным данным, Galaxy Fit4 будет поддерживать подсчёт шагов, отслеживание физической активности, сожжённых калорий, пульса, сна и уровня стресса. В приложении также предусмотрены функции контроля менструального цикла, учёта потребления воды и питания.

Можно ли будет расплачиваться браслетом?

Ранее в программном обеспечении Galaxy Fit4 обнаружили упоминания о поддержке Samsung Wallet. Однако сертификационные документы пока не подтверждают наличие NFC, необходимого для обычных бесконтактных платежей.

Поэтому возможность оплачивать покупки непосредственно с помощью браслета остается под вопросом. Согласно имеющимся документам, устройство также не будет оснащено собственным GPS, Wi-Fi и мобильной связью.

Компания Samsung пока официально не подтвердила технические характеристики, стоимость и дату презентации Galaxy Fit4. Ожидается, что анонс состоится в ближайшее время.