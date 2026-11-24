У мережі з’явилися нові подробиці про фітнес-браслет Samsung Galaxy Fit4, який має замінити представлену у 2024 році модель Galaxy Fit3. Інсайдери розкрили очікувану вартість пристрою, доступні кольори та частину технічних характеристик. Судячи з витоків, новинка збереже знайомий дизайн, але отримає кілька додаткових можливостей.

За інформацією французького видання Dealabs, Galaxy Fit4 на європейському ринку коштуватиме 79,90 євро, або приблизно 3950 гривень за поточним курсом. Це на 10 євро, або близько 14%, дорожче за Galaxy Fit3, стартова ціна якого становила 69,90 євро.

Що нового отримає Samsung Galaxy Fit4

Очікується, що фітнес-браслет випустять у трьох кольорах: чорному, зеленому та сріблястому. Зовні пристрій буде схожим на попередника, зберігши прямокутний дисплей і силіконовий ремінець.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Однією з головних апаратних новинок може стати вбудований динамік. Разом із вібромотором він дозволить розширити можливості сповіщень та звукових сигналів. Також повідомляється про підтримку Bluetooth 5.4 і можливість розміщення до 12 віджетів для швидкого доступу до різних функцій.

За попередніми даними, Galaxy Fit4 підтримуватиме підрахунок кроків, відстеження фізичної активності, витрачених калорій, пульсу, сну та рівня стресу. У застосунку також передбачені функції контролю менструального циклу, обліку споживання води та харчування.

Чи можна буде розраховуватися браслетом

Раніше в програмному забезпеченні Galaxy Fit4 знайшли згадки про підтримку Samsung Wallet. Проте сертифікаційні документи поки не підтверджують наявності NFC, необхідного для звичайних безконтактних платежів.

Тому можливість оплачувати покупки безпосередньо з браслета залишається під питанням. Згідно з наявними документами, пристрій також не матиме власного GPS, Wi-Fi та мобільного зв’язку.

Samsung поки офіційно не підтвердила характеристики, вартість і дату презентації Galaxy Fit4. Очікується, що анонс відбудеться найближчим часом.