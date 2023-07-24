8-річний хлопчик зміг купити в інтернеті автомат з доставою до дому

Жінка на ім’я Барбара Гемен із Нідерландів розповіла, як її 8-річний син купив автомат Калашнікова в інтернеті і став юним кіберзлочинцем. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Гемен, її син, ім’я якого вона не стала розкривати, якось отримав посилку, в якій опинився автомат АК-47. Виявивши знахідку, шокована жінка передала зброю поліції. Проте органи правопорядку та школа, в якій навчався хлопчик, не вжили жодних дій.

“Це звучить як щось із фільму, але я була вражена, дізнавшись, що мій восьмирічний син став кіберзлочинцем”, – заявила Гемен.

Вона розповіла, що її син, якому зараз 20 років, у дитинстві захоплювався комп’ютерними іграми та часто не спав до пізньої ночі. Юний геймер навіть працював, прокачуючи акаунти інших користувачів в онлайн-іграх у вихідні. Однак усе змінилося, коли він познайомився із кіберзлочинцями під час гри.

Дитина розпочала кримінальну кар’єру з дрібних злочинів, «безкоштовно» замовляючи піцу. Потім він почав відмивати гроші злочинців, роблячи покупки в онлайн-іграх. За словами матері, незабаром хлопчик замовив автомат у даркнеті на гроші, які він отримував, працюючи на хакерів.

Незабаром після того, що сталося, Барбара Гемен звільнилася зі своєї колишньої роботи і заснувала кампанію з допомоги дітям, які були залучені до кіберзлочинності.

«Так легко [стати кіберзлочинцем] у наші дні, тому що багато дітей мають ноутбуки, мобільні телефони, і по суті вони можуть зламати що-небудь у кілька натискань. Вони часто не знають, що законно та незаконно», — уклала мати молодого кіберзлочинця.