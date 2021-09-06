Названо п’ять кращих смартфонів дешевше 3 тисяч гривень

Навіть недорогий смартфон може бути гідним і служити довгі роки, справно виконуючи покладені на нього обов’язки. Команда GSMinfo підготувала підготувала п’ятірку смартфонів дешевше 3000 гривень, які українці можуть купити на AliExpress і залишитися задоволеними.





Realme C 21

За 3000 гривень покупець отримає смартфон з екраном 6,5 дюйма і роздільною здатністю HD +, 3/32 Гб пам’яті, модулем NFC, великим акумулятором на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Realme C11

На 600 гривень дешевше (у порівнянні з попередньою моделлю) можна купити апарат трохи простіше – з таким же екраном, 2/32 Гб пам’яті, подвійний камерою, слотом для двох SIM-карт і карти пам’яті, батареєю на 5000 мАг і високою енергоефективністю, що забезпечує більше місяця роботи в режимі очікування.

Redmi 9A

Один з справжніх хітів за 2400 гривень з 6,53-дюймовим дисплей HD +, батареєю на 5000 мАг (до 34 днів в автономному режимі), камерою на 13 Мп і 2/32 Гб пам’яті з можливістю розширення.

Samsung Galaxy A03s

Його 6,5-дюймовий екран має розширення HD +, ємність акумулятора – 5000 мАг, обсяг пам’яті – 3/32 Гб. Є також порт USB-C, потрійна камера і сканер відбитків пальців. Вартість – 3000 гривень.

Vivo Y1S

У нього найменший екран серед всіх учасників рейтингу – 6,22 дюйма. Обсяг пам’яті становить 2/32 Гб, чого достатньо для більшості повсякденних завдань, ємність акумулятора – 4300 мАг. Зручна фіча – підтримка режиму акумулятора, коли смартфон може заряджати інші пристрої. Гаджет обладнано роз’ємом для навушників і камерою на 13 Мп. Купити його можна за 3000 гривень.