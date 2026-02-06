Новий король геймінгу: Ryzen 7 9850X3D визнали найкращим процесором для ігор

Експерти авторитетного технічного видання Wccftech підбили підсумки тестування нового чипа від AMD і дійшли однозначного висновку: Ryzen 7 9850X3D наразі є найшвидшим ігровим процесором на планеті. У поєднанні з топовою відеокартою GeForce RTX 4090 новинка продемонструвала беззаперечну перевагу над конкурентами, залишивши позаду навіть рішення від Intel, які в нинішньому поколінні не здатні скласти гідну конкуренцію «червоним».

Восьмиядерний процесор із 16 потоками та фірмовим кешем 3D V-Cache працює на частоті 5,6 ГГц, що на 400 МГц перевищує показники його попередника Ryzen 7 9800X3D. Тести показали, що ця різниця у частоті конвертується в реальний приріст продуктивності: новинка випереджає попередню модель на 5–10% в ігрових сценаріях. Ба більше, Ryzen 7 9850X3D виявився навіть швидшим за флагманський і значно дорожчий 16-ядерний Ryzen 9 9950X3D, підтверджуючи статус ідеального вибору саме для геймерів, а не для робочих станцій.

Окрім чистої потужності, оглядачі відзначили вкрай вдале ціноутворення. При вартості у 499 доларів Ryzen 7 9850X3D лише на 4% дорожчий за модель 9800X3D, проте пропонує відчутно вищу швидкодію. Враховуючи, що найближчим часом на ринку не очікується релізів, здатних похитнути позиції AMD, експерти Wccftech називають цей процесор безальтернативним варіантом для збірки топового ігрового ПК у 2026 році.