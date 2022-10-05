Стало відомо, чому Росія не використовує дрони Shahed-136 поодинці

Для чого РФ закупила дрони-камікадзе в Ірану? Тому, що власних немає. Це вже давно стало відомо. У той час, як ЗСУ активно використовувала Байрактари та інші БПЛА, армія країни-терориста висміювала їх, а потім зрозуміла, що безпілотники можуть робити велику шкоду та почала шукати, де їх придбати. З усіх країн світу Росії вдалось укласти угоду лише з Іраном.

Таким чином було закуплено 1000 одиниць бойових дронів-камікадзе. Очікувалось, що ворог їх використовуватиме на нульовій лінії. Це б допомогло їм утримати ЗСУ та відбити контрнаступ. Замість того їх використовують для атаки мирного населення.

РФ робить попарний запуск дронів по два за один раз, щоб збільшити ймовірність влучання у ціль. Таким чином ворог намагається розвідати, де знаходяться системи ППО. Скоріш за все вони самонаводяться на ціль через радіосигнали та тепловий слід. Тому далеко не всю зброю можна залучити задля безпеки.

Баражуючі боєприпаси літають на малих висотах, тому проти них не використовують ППО. Їх знищують за допомогою антидронових систем та тепловізорів, через які добре видно ціль. Проблема у тому, що поки ЗСУ не знищить всі до останнього ворожого БПЛА, вони будуть становити небезпеку. Скільки ще днів триватиме такий терор — невідомо.

На півдні України ЗСУ знищили 29 Shahed-136. У першій партії Росія отримала 300 БПЛА. Також були придбані дрони Mojaher у невідомій кількості.

Ця зброя коштує дешевше, ніж ракети. Не можна виключати, що таким чином РФ економить свої бойові припаси, адже купувати компоненти для нових балістичних ракет вони вже не можуть через санкції.

Сьогодні РФ пустила в дію всю можливу зброю що має: Буки, С-300, різні РСЗВ, авіацію та заборонені боєприпаси, але й тут показала свою неспроможність. Навіть безпілотники Орлани зібрані із європейських чіпів, як в принципі й більшість ракет.