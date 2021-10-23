Названа альтернатива смартфонам серії Redmi Note 11

28 жовтня в Китаї повинна вийти нова серія смартфонів Redmi Note 11. Вони стануть першими в лінійці Redmi Note з AMOLED-дисплеями. Однак, якщо вам не хочеться користуватися такими, у глави Redmi є для вас відповідь.





Як написав Лю Вейбін (Lu Weibing) в Weibo, в якості альтернативи для тих, хто не хоче смартфон з AMOLED-екраном, можна купити Redmi Note 10 Pro (несподівана порада).

Вейбін зазначив, що розробка смартфона – це «складне завдання». Незалежно від того, яке рішення прийме виробник, знайдеться група людей, яким щось не сподобається. «Якщо вам подобається ЖК-дисплей, ви можете вибрати наш Note 10 Pro, який також захищений міцним склом Victus Gorilla», – заявив Вейбін.

Варто відзначити, що Вейбін мав на увазі китайську версію Redmi Note 10 Pro, яка дійсно поставляється з ЖК-екраном.