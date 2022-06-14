Китайський маркетплейс AliExpress доставлятиме замовлення в Україну вже з 15 червня

Вже від завтра відомий китайський інтернет-супермаркет поновлює доставку замовлень в більшість областей України. Нагадаємо, що сервіс було призупинено з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі замовлення з AliExpress поступатимуть в основному до центральних та західних міст, а в майбутньому географія отримання посилок з Китаю лише збільшуватиметься.





Маркетплейс AliExpress став популярним в Україні завдяки значному асортименту товарів на будь-який смак, насамперед електроніки, аксесуарів до смартфонів і ПК, автотоварів та одягу. Ресурс регулярно впроваджує акції та розпродажі, які дозволяють купляти зокрема електроніку за найпривабливішою ціною. Деякі окремі продавці на AliExpress пропонують вигідні промокоди, безкоштовну доставку в Україну або особливі умови гуртового придбання товарів. Поновлення постачання товарів з Китаю позитивно відіб’ється на економіці держави та допоможе посилити економіку України в умовах війни.

Починаючи з 15 червня зробити замовлення в Китаї з доставкою в Україну матимуть змогу мешканці таких областей: Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернігівської, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Чернівецької, Львівської, Київської, Кіровоградської, Рівненської та Сумської.

Водночас стало відомо, що у Сполучених Штатах маркетплейс Amazon започатковує доставку замовлень з використанням дронів. Апарати оснащені складною системою оминання перешкод, щоб якнайшвидше забезпечити отримання товарів клієнтами інтернет магазина.

Пристрій автоматично знайде адресу отримувача і зкине посилку з безпечної висоти, тож навіть крихкі товари гарантовано залишаться цілими. Розробники намагаються таким чином зробити доставку замовлень не тільки безпечною, а й досить швидкою, адже за проєктом замовник отримає свій товар всього за годину.

Проєкт безпілотної доставки покупок розроблявся протягом 8 років та мав охопити значний простір в Америці та Британії, проте наразі сервіс тестується лише в Локфорді. Згодом географія надання цих послуг стане ширшою, а в перспективі зможе охопити кілька країн.