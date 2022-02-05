Hardnews

З’явився перший відгук про Samsung Galaxy S22 Ultra

05.02.2022
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Співробітник Verizon стверджує, що вже встиг вивчити смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra та зробити деякі висновки.


За його словами, новинка чудово лежить у руці, смартфоном зручно користуватися. У нього злегка закруглений дисплей та чудова якість зображення. Але на свого попередника, Samsung Galaxy S21 Ultra він зовсім не схожий. Як і на Galaxy S22 та Galaxy S22 Plus. Смартфон набагато ближче до Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Саме спадкоємцем останньої моделі і називає Galaxy S22 Ultra автор посту. Навіть зовні девайс нагадує Galaxy Note. На жаль, як фотографує камера флагмана і як довго він працює на 100% заряді акумулятора, працівник Verizon не уточнив.

Натомість назвав ціни, які встановлять у його мережі. Отже, у США Samsung Galaxy S22 Ultra продаватиметься за:

  • Samsung Galaxy S22 Ultra з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ – $1200.
  • Samsung Galaxy S22 Ultra з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ – $1400.
  • Samsung Galaxy S22 Ultra з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 512 ГБ – $1450.

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05.02.2022
1 хвилина на прочитання

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