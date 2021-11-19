Експерти розказали, як правильно вибрати духову шафу і за які функції варто платити

Чи знали ви, що духовки сьогодні розумні і можуть підключатися до Wi-Fi? Але чи всім потрібні подібні функції, чи можна обійтися парою класичних режимів? Редакція GSMinfo розібралася, що необхідно враховувати при покупці духової шафи, які технології справді полегшують процес приготування, а без яких можна легко обійтись.





Яку духову шафу вибрати: газову чи електричну?

При вирішенні цього питання варто орієнтуватися на те, чи газифікований ваш будинок. Звичайно, можна придбати газову духову шафу і без централізованого газопостачання, але в цьому випадку доведеться постійно докуповувати та підключати до техніки газові балони. Тому в такому випадку ми все ж таки рекомендуємо зупинити свій вибір на електричній моделі.

Якщо ж у будинку є і електрика, і газ, варто ознайомитись з плюсами та мінусами обох варіантів підключення.

Плюси газової духової шафи:

Газ, навіть якщо у вас стоїть лічильник, зазвичай дешевше за електрику.

Деякі користувачі стверджують, що смак страви, приготованої на відкритому полум’ї кращий і благородніший.

Мінуси:

Експлуатація газу небезпечніша, ніж експлуатація електрики. Від витоку газу повністю ніхто не може бути застрахований. До того ж продукти горіння побутового газу не корисні для нашого організму, тому при приготуванні страв у газовій духовці завжди необхідно як слід провітрювати приміщення. Також у газовій духовці використовується відкритий вогонь, що може призвести до опіків.

Газова духова шафа вже за визначенням прив’язана до місця розташування газової труби у вас на кухні, так що встановити її в будь-яке, бажане місце не вийде.

Вибір моделей газових духових шаф на ринку набагато менший. Також у них менше функцій. Нагрівання їжі, що готується, зазвичай відбувається тільки знизу, від самого газового пальника, тому в газовій духовці важче дотримати температурний режим і буває не просто домогтися рівномірного приготування страв. Газових моделей з конвекцією на ринку представлено небагато, а ціна на них помітно вища.

Плюси електричної духової шафи:

Електричні моделі безпечніші в експлуатації.

Вони мають більше режимів роботи. Так, шафа може мати функцію НВЧ, гриль і навіть програму для приготування на пару

У набагато більшій кількості моделей електричних духових шаф є функція конвекції, яка сприяє рівномірному розподілу нагріву.

Нагрівальні елементи в електричній духовій шафі розташовані не тільки знизу, як у газовій, але і з боків і зверху, що також сприяє більш рівномірній термічній обробці страви, що готується.

Ми рекомендуємо придивитися до електричних моделей – як правило, вони мають більшу кількість функцій, ніж класичні газові духовки.

З конвекцією чи без

Зараз на ринку представлені як газові (такі як Krona Stretto 45 BL), так і електричні моделі (наприклад, Electrolux EZB 52410 AK), що мають функцію конвекції. Спеціальні встановлені в шафі вентилятори переміщують нагріте повітря, за рахунок чого духовка нагрівається рівномірно.

Коли ви готуєте у пристрої з конвекцією, у страви менше шансів пригоріти або виявитися сирою з одного боку, як буває у звичайних духовках. Тому ми рекомендуємо звернути увагу саме до моделей з конвекцією: готувати в них набагато зручніше.

Залежна або незалежна духова шафа

Різниця між залежними та незалежними духовими шафами дуже проста. Залежна шафа йде в комплекті з варильною панеллю: вони з’єднані один з одним проводами і мають загальну систему управління. Або до такого приладу знадобиться докупити панель для варіння – але лише сумісну.

Незалежна шафа ніяк не пов’язана з варильною панеллю: вона підключається і керується окремо. Її можна встановити в будь-якому місці та на зручному для вас рівні – навіть не обов’язково під конфорками.

На нашу думку, незалежна духова шафа зручніша і практичніша, тим більше, що вибір саме таких моделей на ринку набагато ширший.

Самоочищення

У сучасних духовках використовуються три технології самоочищення: піролітична, каталітична та гідролізна.

Піролітичний спосіб вважається найефективнішим. Стіни такої духовки покриті спеціальною жароміцною емаллю, яка витримає температуру 500 ° С і вище. У процесі нагрівання всі забруднення, у тому числі жири, перетворюються на попіл. Після завершення очищення та охолодження духової шафи залишиться просто протерти нижній піддон.

Піроліз – процес складний, що проходить, як уже було сказано, при екстремально високих температурах, тому з метою безпеки дверцята духовки на час самоочищення блокуються. Якщо ви розглядаєте питання придбання моделі з подібним способом самоочищення, врахуйте, що не будь-яка електрична мережа здатна витримати високі потужності. А перед включенням піролітичного очищення не забудьте дістати з духовки деко, посуд, ґрати, рожен та термощуп.

Каталітичне очищення менше навантажує електричну мережу, адже процес відбувається під час приготування їжі. Внутрішні стінки таких духовок покриті спеціальним складом, здатним поглинати та руйнувати жир та олії. Такі моделі коштують дешевше, але річ у тому, що «чарівне» покриття працює не нескінченно, і за кілька років його доведеться замінити. Крім того, від пилу і плям його все ж таки доводиться чистити вручну.

Гідролізний спосіб – найбільш простий та економічний. При його застосуванні необхідно просто налити воду в піддон та запустити режим самоочищення. Пара, що утворюється в його процесі, розм’якшує жир, і його можна буде легко прибрати вручну.

Режими роботи

Найкорисніші, на наш погляд, режими роботи духовки:

Нагрів верх-низ. Більшість моделей дозволяють використовувати нагрівання знизу і зверху для рівномірної подачі тепла до їжі, що готується.

Конвекція. Завдяки постійному руху повітря в режимі конвекції страви готуються швидше, можна одночасно завантажити відразу декілька противней. Але будьте уважні, конвекція не підходить, наприклад, для бісквітного тісту.

Нижній нагрів. Для тушіння або підігріву готової страви, а також приготування на пару добре підходить режим нижнього нагріву.

Гриль. Для отримання хрусткої золотистої скоринки ідеально підійде режим гриля.

Прогрів. Якщо в рецепті сказано, що страву необхідно ставити в духовку, що вже прогріта, то заощадити час допоможе режим швидкого прогріву.

Розморожування. Швидко розморозити м’ясо чи рибу ви зможете за допомогою режиму розморожування.

Також духовка може підтримувати автоматичні програми і навіть Wi-Fi для віддаленого керування через програму, наприклад, як Grundig GEBD19401BHI. Але не забувайте, що велика кількість додаткових опцій збільшує ціну духовки. Швидше за все, ви не підключатимете духовку по мережі – адже в неї все одно треба заздалегідь покласти продукти, щоб щось приготувати. Тому переплачувати за Wi-Fi варто в поодиноких випадках, якщо ви дуже любите високотехнічні пристрої.

А більшість автоматичних програм або так званих таких «вбудованих рецептів» знадобляться лише користувачам-початківцям. Якщо ви і так чудово знаєте, за яких умов необхідно готувати ту чи іншу страву, то зможете обійтися без автопрограм і заощадити на покупці менш «розумної» духовки.

Габарити

Висота та ширина стандартних духових шаф складає близько 60 сантиметрів, а глибина – близько 55 сантиметрів.

Електрична духова шафа Weissgauff EOV 19 MB, розміри (ШхГхВ): 59.50 х 53.50 х 59.30 см

Якщо ви шукаєте прилад компактніших розмірів, то вибір помітно звузиться – зараз на ринку їх представлено не так багато. Так, наприклад, габарити електричної духової шафи Weissgauff OE 445 X (ШхГхВ): 59.50 х 55 х45 см.

Відмінних від стандартних у бік збільшення розмірів моделей також не багато, наприклад, електрична духова шафа Candy FCP 612 XL/E1, габарити якої (ШхГхВ) становлять 61х63.70х66 см.

Подвійна духова шафа може у висоту сягати 90 сантиметрів, але при виборі такої моделі врахуйте, що їй знадобиться значно більше місця.

Електрична духова шафа з додатковою духовкою Krona ARTE 60 BL, її висота 72 см

Говорячи про габарити духовки, не варто забувати і про таку важливу характеристику, як її об’єм. Моделі із малим об’ємом (від 35 літрів) підходять для невеликих сімей. Якщо ж у будинку живе багато людей або ви любите готувати складні, масштабні страви та десерти, то краще вибрати духову шафу з великим об’ємом (є моделі, які вміщують понад 80 літрів).

Якщо у вас простора кухня, і розмір духовки не є вирішальним фактором при виборі, радимо зупинити свій вибір на стандартній духовці. У цьому випадку, якщо ви вирішите щось поміняти в інтер’єрі кухні, ваша духова шафа впишеться в будь-який гарнітур.

Дизайн: ретро чи сучасний?

Виробники духових шаф подбали не тільки про зручність користувачів, але ще й про те, як виглядатиме їхня кухня. Якщо ви віддаєте перевагу функціоналізму, лаконічному дизайну і універсальному виду техніки, то зупиніть свій вибір на моделі, виконаній у сучасному стилі.

Виконана в сучасному дизайні електрична духова шафа GEFEST ТАК 602-01 Н1

Якщо ж ви шанувальник стилю ретро, ​​то вам не доведеться зачіпатися поглядом за ультрасучасний дизайн духової шафи, тому що багато виробників подбали про шанувальників старовини та розробили моделі, що нагадують кухонну техніку з минулого.

Електрична духова шафа GEFEST ТАК 622-02 К69, виконана в стилі ретро

Інші конструктивні особливості

При виборі духовки орієнтуйтесь на переваги в роботі з технікою. Ви можете вибрати сенсорне або механічне керування, а якщо у вас вдома є маленькі діти, рекомендуємо придивитися до моделей з перемикачами, що втоплюються.

Наявність функції НВЧ фактично робить з одного пристрою два: ви зможете використовувати духовку ще як мікрохвильову піч.

До особливостей конструкції можна віднести підсвічування духовки – безумовно, зручна і потрібна функція, за яку варто доплатити.

Телескопічні напрямляючі: зручні, але за ними складніше доглядати.

Термощуп: за його допомогою ви завжди зможете перевірити ступінь готовності страви не лише зовні, а й усередині. Однак у багатьох випадках простіше купити окремий термощуп, а не доплачувати його наявність у комплектації.

Вертел: зараз більшість духовок мають функцію гриля; рожен у них дозволить приготувати повністю курку або шматок м’яса, які при цьому придбають хрумку, рум’яну скоринку.

Не менш зручним ми вважаємо наявність у самій духовій шафі власного таймера. Він допоможе не тільки точно виставити час приготування, але й автоматично відключить нагрівання. Крім того, за допомогою таймера ви зможете відкласти включення духовки. Звичайно, можна використовувати таймер на телефоні – якщо не хочете переплачувати за додаткові функції.

Також радимо звернути увагу на кількість стекол у дверцятах духової шафи – чим їх більше, тим швидше готується їжа і тим менше нагрівається зовнішня поверхня самих дверцят, тому що жар повільніше виходить назовні.

Якщо у вас в сім’ї є маленькі діти, особливо актуальною буде функція захисту від дітей. За її наявності відчинити дверцята духовки можна лише за допомогою певної комбінації кнопок.

Електрична духова шафа DARINA 1V5 BDE112 707 B з перемикачами, що втоплюються.

Підсумки: яку духову шафу обрати у 2021 році

На ринку представлено кілька тисяч духових шаф на будь-який смак та гаманець. Можна знайти модель як для досвідчених користувачів, так і для початківців з великою кількістю автоматичних програм. Якщо ви хочете придбати електричну духовку, зверніть увагу на її енергоспоживання. Більшість представлених на ринку моделей відносяться до приладів з високим класом енергоефективності (A).

Навіть якщо ваш будинок чи квартира підключені до системи газопостачання, ми радимо вибирати саме з електричних моделей, оскільки вони часто мають велику кількість функцій і можуть бути встановлені в будь-якому місці, без прив’язки до розташування газових труб. Крім того, електрична техніка банально безпечніша, ніж газова.

Нарешті, для вибору відповідної духовки перед покупкою вам варто визначитися, що ви найчастіше готуєте, щоб підібрати модель з потрібним саме вам набором опцій і не переплачувати за зайві режими.