Хакери навчилися відстежувати власників Bluetooth-гаджетів

Зловмисники можуть використовувати бездротовий протокол Bluetooth для стеження за користувачами різних гаджетів, у тому числі за правоохоронцями. Про це повідомляє портал Engadget з посиланням на творця платформи Bluetooth RFParty Алана Мікінса.

Як пояснює Мікінс, кожен Bluetooth-пристрій має унікальний 64-бітовий ідентифікатор, званий MAC-адресою. Він може бути перехоплений хакерами, які з його допомогою можуть визначити місце розташування та активність власника пристрою.

Серед пристроїв, які опинилися в зоні ризику, значаться ноутбуки, нагрудні камери, розумна зброя та інші апарати, які використовуються поліцейськими.

Особливу увагу Мікінс приділяє розумним кобурам, які з’єднуються зі зброєю через Bluetooth. Він вважає, що це може стати серйозною загрозою життю та здоров’ю співробітників поліції, якщо хакери зможуть зламати цей зв’язок. На думку фахівця, для підвищення безпеки Bluetooth пристроїв необхідно використовувати динамічні MAC-адреси, які складніше відстежити.