HUAWEI випустила Band 10: 100 режимів тренувань і просунутий моніторинг сну

Вийшов фітнес-браслет HUAWEI Band 10 з металевим корпусом і новими функціями для здоров’я. Девайс отримав AMOLED-дисплей, 100 режимів тренувань і просунутий моніторинг сну.

Компанія Huawei провела масштабну презентацію апаратних новинок у Малайзії, в рамках якої анонсувала HUAWEI Band 10. Це нова модель фірмового смарт-браслета з металевим корпусом, поліпшеними датчиками здоров’я і розширеними спортивними функціями.

Пристрій зберіг знайомий дизайн, але тепер пластиковий корпус змінив алюмінієвий сплав з тонкою обробкою країв. Це надає йому більш преміального зовнішнього вигляду. На лицьовій панелі – 1,47-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою Always-On Display і широким вибором циферблатів.

HUAWEI Band 10 також оснащений новим датчиком серцевого ритму, який аналізує варіабельність пульсу, рівень кисню в крові (SpO2) і якість сну. Спеціальний «помічник настрою» на основі ШІ може відстежувати стрес і пропонувати дихальні вправи.

Серед інших особливостей HUAWEI Band 10 – підтримка 100 спортивних режимів, точне відстеження плавання, а також інтеграція з екосистемою HUAWEI Health. Автономність пристрою досягає 14 днів, а зарядка займає всього 45 хвилин.

На жаль, ціна і дата початку продажів HUAWEI Band 10 поки не оголошені.