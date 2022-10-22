Xiaomi анонсувала Redmi Note 12. Смартфон отримає дві круті технології

Xiaomi затізерила сімейство смартфонів Redmi Note 12 . Виходячи із змісту анонсу, майже вся інформація, яку нещодавно злили у мережу інсайдери, підтвердилася.

Китайці описали новинку як «найбільший апгрейд в історії серії» та заявили, що Note 12 подарує користувачам дві проривні технології. Швидше за все, йдеться про високошвидкісну зарядку, потужність якої складе 210 Вт, а також основну камеру з роздільною здатністю 200 МП. Зрозуміло, такі вражаючі характеристики отримає топова модифікація Note 12, а базові моделі будуть набагато простішими.

Виходячи з сертифікації 3С відомо, що буде представлено як мінімум три моделі з потужністю зарядки: 67 Вт, 120 Вт та 210 Вт. Всі девайси отримають AMOLED-дисплеї з різною частотою оновлення, а в Note 12 Pro і Note 12 Pro+ буде використовуватися найновіший процесор MediaTek Dimensity 1080. Для Xiaomi це важливо, оскільки першими використовувати чіп хотіли їх конкуренти з Realme.

Більш детальну інформацію про новинки дізнаємось вже зовсім скоро. Презентація Redmi Note 12 відбудеться до кінця жовтня, тобто протягом найближчих десяти днів.