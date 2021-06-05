AGM M7: перший у світі захищений кнопковий телефон на Android

Погодьтеся, що коли ви чуєте слово “смартфон” або “android”, то ви собі уявляєте щось схоже з фото вище.





Але коли ми дізналися, що існує кнопковий телефон на Android 8.1, то дуже здивувалися і одразу ж вирішили дізнатися про нього всі подробиці. Отже, до вашої уваги: AGM M7.

Зовнішній вигляд смартфона AGM M7

Зовнішній вигляд даного апарату – класичний. Нам він чомусь нагадав SIEMENS M65 за своїм стилем.

Порівняння телефонів (зліва – AGM M7, праворуч – SIEMENS M65)

Характеристики телефону AGM M7 наведені нижче. Трохи пізніше розберемо їх докладніше.

Ціна: ~ 3 200 гривень;

Процесор: Mediatek MT6739;

Оперативна пам’ять: 1 Гб;

Постійна пам’ять: 8 Гб;

Батарея: 2500 мАг;

Екран: 2.4-дюйма з матрицею TFT-TN і роздільною здатністю 240×320;

Основна камера: 2 Мп;

Фронтальна камера: VGA;

Додаткові функції: 4G, Bluetooth, USB Type-C, захист від пилу і вологи за стандартом IP68 / IP69K, сенсорний екран, потужний динамік, пакет встановлених додатків.

GPS відсутній.

В цілому, судячи з характеристик, можна сказати, що це нічим не примітний смартфон з досить слабким “залізом”. Однак, з іншого боку, навіщо на кнопочному телефоні потужний процесор? Всі сучасні функції (4G, Bluetooth, USB Type-C) AGM M7 підтримує.

Але нам незрозумілий лише один момент: чому M7 обділили GPS? Цей компактний смартфон, захищений від води і пилу, ідеально б підійшов для важких умов експлуатації, наприклад в якомусь поході.

Екран AGM M7 також не може похвалитися супер характеристиками. Його роздільна здатність всього 240×320, а матриця – TN, хоча для розміру 2,4 дюйма більше, в принципі, і не потрібно.

Камери в даному телефоні – “для галочки”, тому що нормально на них нічого сфотографувати, звичайно, не вийде.

Батареї AGM M7 в 2500 мАг цілком достатньо. Вам може здатися, що цього мало, але це не так. Адже такий маленький екран, як у AGM M7 не може споживати багато енергії. А скромна апаратна частина в даному випадку відіграє позитивну роль, оскільки теж споживає дуже мало енергії.

Висновки

Даний телефон може бути цікавий тим, кому потрібна проста “звонилка” з можливостями Android в класичному стилі кнопкових телефонів (проте за це доведеться заплатити), або тим, кому цікаві незвичайні гаджети.