Redmi Note 12 Pro+ 5G и Note 12 Pro 5G надійшли у продаж за зниженою ціною

Компанія Redmi оголосила про початок глобальних продажів смартфонів Redmi Note 12 Pro+ 5G та Note 12 Pro 5G. З 6 по 8 квітня на торговому майданчику AliExpress на перших покупців чекають значні знижки та подарунки, серед яких смарт-годинник Redmi Watch 3.

Ключові особливості Redmi Note 12 Pro+ 5G:

Потрійна задня камера: Основна 200-Мп сенсор з оптичною стабілізацією (апертура f/1.65) для чітких, барвистих знімків навіть в умовах низької освітленості; надширококутний 8-Мп сенсор (апертура f/2.2) з кутом огляду 119°; макросенсор на 2 Мп (апертура f/2.4).

16-Мп фронтальна камера для селфі.

6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 FHD+, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 900 кд/м2, контрастністю 5 000 000:1, передачею кольору DCI-P3, підтримкою Dolby Vision, HDR10+, режимами читання та відображення сонячного світла.

Скло Corning Gorilla Glass 5 для захисту екрану.

6-нм восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 1080, графіка Mali-G68, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і 256 ГБ флеш-пам’яті UFS 2.2.

Система охолодження з випарною камерою площею 3000 мм².

Подвійні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Акумулятор HyperCharge ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт, що забезпечує до 39 годин роботи в режимі розмови, 19 годин відтворення відео, 149 годин відтворення музики та 8,9 годин в іграх.

Функції зв’язку: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 3,5-мм аудіороз’єм та порт USB Type-C 2.0.

Безпека: Бічний сканер відбитків пальців та функція розблокування обличчя зі штучним інтелектом.

Скористатися акцією можна, завітавши до магазину Xiaomi Mi Store на платформі AliExpress з 6 по 8 квітня.

Redmi Note 12 Pro 5G

Смартфон Redmi Note 12 Pro 5G оснащений основною 50-Мп камерою Sony IMX766 (1/1, 56″ оптичний формат) з оптичною та електронною стабілізацією і діафрагмою f/1.88. Її доповнює 8-Мп ширококутний об’єктив (119°, діафрагма f/1.2) і 2-Мп макросенсор (f/2.4). Телефон також має 16-Мп фронтальну камеру для селфі.

Redmi Note 12 Pro 5G оснащений восьмиядерним 6-нм процесором MediaTek Dimensity 1080 з тактовою частотою до 2,6 ГГц і графічним процесором Mali-G68, що забезпечує плавну роботу у вимогливих програмах та іграх. Він має до 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам’яті. 12-шарова графенова система рідинного охолодження підтримує оптимальну температуру пристрою.

6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів (FHD+) і частотою оновлення 120 Гц забезпечує яскраве зображення та плавний ігровий процес. Екран підтримує Dolby Vision, HDR10+ та 100% охоплення колірного простору DCI-P3. Додаткові функції включають режими читання та відображення сонячного світла для кращої видимості на вулиці. Стереодинаміки з технологією Dolby Atmos забезпечують високоякісний звук.

Акумулятор ємністю 5000 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 67 Вт дозволяє користувачам заряджатися за 15 хвилин, щоб вистачило на цілий день, або досягти повного заряду всього за 33 хвилини. Телефон оснащений модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 3,5-мм аудіороз’ємом, портом USB Type-C 2.0 та сканером відбитків пальців на бічній панелі.

Акційні пропозиції для Redmi Note 12 Pro+ 5G та Note 12 Pro 5G включають знижки та подарунки, такі як смарт-годинник Redmi Watch 3. Цей годинник має 1,75-дюймовий AMOLED-дисплей (роздільна здатність 390х450, яскравість 600 кд/м2), функцію Always-On Display та до 200 варіантів циферблату. Він відстежує частоту серцевих скорочень, насичення крові киснем, якість сну та рівень стресу.

Годинник підключається через Bluetooth 5.2 і підтримує 120 типів тренувань, включаючи біг, їзду на велосипеді та плавання. Завдяки водонепроникності 5 ATM, він пропонує 10 бігових тренувань різної інтенсивності залежно від рівня фізичної підготовки.

За умовами акції ціна Redmi Note 12 Pro+ 5G становить $399, а Redmi Note 12 Pro 5G – $329. Ще 15 доларів можна зекономити завдяки промокоду mifan15.