Apple почала продавати відновлений MacBook Neo: ціна знову стартує з $599

Apple запустила продаж відновленого MacBook Neo у своєму офіційному refurbished-магазині. Це дозволило повернути стартову ціну ноутбука до рівня, який був до нещодавнього подорожчання.

Напередодні Apple підвищила ціни майже на всі свої продукти, окрім iPhone. MacBook Neo також зачепило підвищення: у США новий ноутбук подорожчав на $100.

Скільки коштує відновлений MacBook Neo

Базова версія MacBook Neo з 256 ГБ пам’яті та без Touch ID тепер доступна як відновлена за $599. Саме стільки коштував новий ноутбук до підвищення цін.

Версія з 512 ГБ пам’яті та Touch ID у refurbished-магазині коштує $679. Це на $20 дешевше, ніж новий MacBook Neo у такій конфігурації до подорожчання. Після зміни цін нова модель із 512 ГБ і Touch ID вже коштує $799.

Apple зазначає, що офіційно відновлені пристрої проходять повне тестування, очищення та перевірку. Якщо в них є несправні компоненти, їх замінюють. Такі пристрої також перепаковують і продають із річною гарантією, як і нову техніку.

У комплекті з відновленим MacBook Neo покупці отримують кабель USB-C і адаптер живлення потужністю 20 Вт.