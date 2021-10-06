Експерти розповіли, для чого можна використовувати сенсорну клавіатуру в Windows 10

У Windows 10 є можливість включення сенсорної клавіатури. Включається вона натисканням правої кнопки миші по панелі задач кнопкою «Показати кнопку сенсорної клавіатури».





Після включення даної опції з’явиться відповідний значок:

Для чого можна використовувати сенсорну клавіатуру в Windows 10

Для чого може бути корисна ця клавіатура?

1. Для дисплеїв з підтримкою сенсорного введення. Такі екрани бувають у моноблоків і дорогих ноутбуках-трансформерах (ноутбук перетворюється … в планшет). Зручно, щоб не тягнутися до клавіатури.

2. Для введення даних за допомогою миші, якщо зламалася клавіатура або не натискаються будь-які клавіші.

3. Для захисту від перехоплення даних. Наприклад, ви не впевнені в своєму комп’ютері або ж користуєтеся чужим і вам потрібно увійти на який-небудь сайт. Введення даних через вкладку «інкогніто» в браузері і за допомогою сенсорної клавіатури знизить ризик того, що дані можуть бути перехоплені вірусами-кейлоггерами, які можуть зберігати всі дані, які вводяться з фізичної клавіатури.

Так, крім сенсорної, є екранна клавіатура (знаходиться в «спеціальні можливості»), але вона працює за аналогією з апаратною і дані перехопити буде легше, ніж із сенсорною. До того ж, сенсорна клавіатура працює більш швидко, ніж екранна і компактно розташовується внизу екрану.

4. Також екранна клавіатура буде корисна в процесі навчання швидкого друку – щоб мозок візуально запам’ятав розташування букв. Не потрібно дивитися на фізичну клавіатуру, досить дивитися на екран і вводити літери за допомогою миші.

5. Інший раз, при роботі в Excel, зручно «зачепити» потрібну букву за допомогою клацання миші, ніж шукати її на клавіатурі і відволікатися на це.