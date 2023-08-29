Українці зможуть відправляти повідомлення зі смартфонів через супутник

Користувачі Android в Україні та в усьому світі незабаром отримають можливість надсилати текстові повідомлення через супутник. У майбутньому оновленні Android 14 з’явиться функція супутникового зв’язку через власний додаток Google Messages. Про це повідомляє технологічний портал SamMobile, посилаючись на висновки розробника Ніла Рахмуні.

Як це працює

Дослідивши бета-версію Android 14, Рахмуні виявив, що нова функція дозволить надсилати текстові повідомлення через супутникову систему Garmin, коли стільниковий зв’язок недоступний. На українських пристроях додаток Google Messages відомий як “Повідомлення”.

Партнерство на орбіті

Garmin співпрацює з компанією Iridium, яка управляє сузір’ям супутників, що обертаються навколо Землі. Якщо звіти будуть точними, ця функція супутникового зв’язку стане доступною в більш ніж 150 країнах після офіційного випуску Android 14 і сумісних з нею пристроїв. Наразі ціна на цю послугу супутникового зв’язку поки що не розголошується.

Переваги над пропозицією Apple

Цікаво, що Apple раніше вже впровадила подібну функцію у своїх смартфонах, відому як “Екстрений виклик – SOS через супутник”, яка доступна на iPhone 14. Однак пропозиція Apple обмежена лише 14 країнами. На відміну від цього, запланована функція на Android 14 може запропонувати більш широку доступність, що зробить її більш глобально інклюзивним варіантом.

Наслідки для українців

Для українців цей розвиток подій може бути особливо важливим. Можливість надсилати повідомлення, не покладаючись на звичайні стільникові мережі, може бути корисною в різних сценаріях – від сільської місцевості з розрідженим покриттям до надзвичайних ситуацій, коли стільникова інфраструктура може бути скомпрометована.

Якщо ці повідомлення підтвердяться, можливість супутникового обміну повідомленнями в Android 14 може революціонізувати спосіб нашого спілкування, забезпечивши більш надійну і широку альтернативу традиційним системам обміну повідомленнями. Це не лише стане технологічним стрибком, але й матиме значний вплив на безпеку та доступність зв’язку, особливо для людей в Україні та інших країнах зі схожими потребами. Хоча вартість залишається нерозкритою, потенційні переваги цієї інновації цілком можуть виправдати преміальну ціну.