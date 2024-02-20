Розкрито дизайн і характеристики монстра автономності Samsung Galaxy F15

Портал SamMobile показав якісні рендери з демонстрацією дизайну Samsung Galaxy F15, а також розкрив практично всі параметри пристрою.

Апаратною основою новинки стане однокристальна система MediaTek Dimensity 6100+. Об’єм оперативної пам’яті складе 4 або 6 ГБ, ємність накопичувача – 128 ГБ. Акумулятор на 6000 мА*год забезпечить безпроблемну роботу протягом доби. А заряджати вічність смартфон не доведеться, завдяки зарядці на 25 Вт.

У Samsung Galaxy F15 буде 90-герцовий 6,6-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Тильна камера потрійна, на 50+5+2 Мп.

Смартфон оснащений портом USB Type-C, 3,5-мм джеком, має в своєму розпорядженні модулі Wi-Fi і Bluetooth. Виробник гарантує 4 оновлення Android.

Офіційний анонс заплановано на 22 лютого.