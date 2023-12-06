5G для народу: Xiaomi випустила доступний бюджетник

Сьогодні, 6 грудня, компанія Xiaomi випустила два нових недорогих пристрої – Redmi 13C і Redmi 13 5G. У цьому матеріалі розповідаємо про старшу модель серії.

Redmi 13C 5G отримав дизайн з плоскими гранями і 6,74-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ (1600 x 720 пікселів), частотою оновлення до 90 Гц, піковою яскравістю в 600 ніт і краплеподібним вирізом під селфі-камеру на 5 Мп. Екран прикритий склом Corning Gorilla Glass.

Новинка оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 6100 Plus у поєднанні з 4/6/8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x і накопичувачем UFS 2.2 на 128/256 ГБ. Працює девайс під управлінням MIUI 14 на базі Android 13.

На задній панелі розміщені дві камери: основна на 50 Мп і датчик глибини на 2 Мп. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення на бічній грані.

Серед інших особливостей:

лоток під дві SIM-карти,

підтримка 5G,

дводіапазонний Wi-Fi,

Bluetooth 5.3,

GNSS,

порт USB Type-C,

слот для карти microSD

роз’єм для навушників 3,5 мм.

Смартфон живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.

Ціни на Redmi 13C 5G стартують зі $130 за версію 4/128 ГБ, модель із 6/128 ГБ оцінена в $150, а топова конфігурація на 8/256 ГБ – $175.