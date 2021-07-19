Hardnews

Чому обов’язково потрібно відключати Wi-Fi, якщо ви його не використовуєте

Експерт розкрив небезпеки, які можуть виникнути через постійно включений Wi-Fi.

19.07.2021
1 хвилина на прочитання

Wi-Fi слід відключати завжди, якщо він не використовується, так як ним можуть скористатися шахраї для викрадення даних. Про це повідомив директор з інформаційної безпеки компанії Awillix Олександр Герасимов.


У зловмисників є багато технічних можливостей, щоб проникнути в чужі гаджети через Wi-Fi. Зокрема, вони можуть створити підроблену точку доступу з назвою, яка повторює назву легітимної точки. Якщо смартфон підключиться до неї (пристрої можуть підключатися до відкритих Wi-Fi-мереж автоматично), то безпека ваших даних виявиться під загрозою.

Новини по темі

«Наприклад, один раз підключившись до мережі MT_FREE, смартфон буде завжди без попередження підключатися до мереж з такою назвою. Зловмиснику досить створити свою точку доступу з ім’ям MT_FREE – і смартфон до неї підключиться », – говорить експерт. Так у шахрая з’явиться можливість перехоплювати трафік, бачити паролі, номери кредитних карт і інші дані.

Шахраї також можуть створити фішингову сторінку Captive Portal – вона з’являється після підключення до Wi-Fi-мережі і вимагає від користувача виконати деякі дії для отримання доступу в інтернет, наприклад ввести номер телефону. Через нього шахраї можуть збирати персональні дані жертв.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


19.07.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Як перевірити вологозахищінность телефону без занурення в воду – докладний опис

19.07.2021
Xiaomi Redmi 9A

ТОП-5 найнадійніших моделей смартфонів 2021 року до 4500 гривень

19.07.2021

Названо останні новинки смартфонів, які вже з’явилися в продажу

19.07.2021
LG Signature OLED TV R

Названа вартість телевізора-рулона від LG

17.07.2021
Back to top button