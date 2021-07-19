Чому обов’язково потрібно відключати Wi-Fi, якщо ви його не використовуєте

Wi-Fi слід відключати завжди, якщо він не використовується, так як ним можуть скористатися шахраї для викрадення даних. Про це повідомив директор з інформаційної безпеки компанії Awillix Олександр Герасимов.





У зловмисників є багато технічних можливостей, щоб проникнути в чужі гаджети через Wi-Fi. Зокрема, вони можуть створити підроблену точку доступу з назвою, яка повторює назву легітимної точки. Якщо смартфон підключиться до неї (пристрої можуть підключатися до відкритих Wi-Fi-мереж автоматично), то безпека ваших даних виявиться під загрозою.

«Наприклад, один раз підключившись до мережі MT_FREE, смартфон буде завжди без попередження підключатися до мереж з такою назвою. Зловмиснику досить створити свою точку доступу з ім’ям MT_FREE – і смартфон до неї підключиться », – говорить експерт. Так у шахрая з’явиться можливість перехоплювати трафік, бачити паролі, номери кредитних карт і інші дані.

Шахраї також можуть створити фішингову сторінку Captive Portal – вона з’являється після підключення до Wi-Fi-мережі і вимагає від користувача виконати деякі дії для отримання доступу в інтернет, наприклад ввести номер телефону. Через нього шахраї можуть збирати персональні дані жертв.