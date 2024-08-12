Motorola Razr 50 перевірили на автономність: скільки проживе гнучкий смартфон

Motorola Razr 50 з 6,9-дюймовим гнучким дисплеєм оснащений акумулятором ємністю 4200 мА*год.

При активному навантаженні Razr 50 витримав 11 годин і 46 хвилин. У режимі розмови пропрацював 22 години і 54 хвилини. Дивитися відео можна протягом 19 годин і 21 хвилини. Серфити по мережі – 11 годин і 30 хвилин. Грати – 5 годин і 46 хвилин.

За автономністю Motorola Razr 50 досить сильно випереджає свіжий Samsung Galaxy Z Flip6, який видав лише 10 годин і 35 хвилин. У Samsung’а менша ємність батареї (4000 мА*год), а екран у розкритому вигляді 6,7-дюймовий.

Також було проведено порівняння з Samsung Galaxy Z Flip5, у якого час роботи склав всього лише 9 годин і 29 хвилин. Але батарея у смартфона найменша в тесті, на 3700 мА*год.

Нарешті, Motorola Razr 50 Ultra виявився більш автономним, незважаючи на меншу, ніж у Motorola Razr 50 ємність акумулятора. Пристрій протримався 12 годин і 5 хвилин.