Названо найпопулярніший телефон у світі у 2024 році

Apple і Samsung продовжують домінувати на світовому ринку смартфонів. Телефони цих брендів посіли всі десять позицій списку найбільш продаваних смартфонів у першому кварталі 2024 року за версією Counterpoint Research, пише Gizmochina.

Моделі в списку відображають зростаючу перевагу споживачів до пристроїв високого класу. Сім із десяти найкращих телефонів коштують за ціною 600 доларів або вище.

Apple завоювала корону з iPhone 15 Pro Max. Потужний флагман став абсолютним бестселером. Це перший раз, коли варіант Pro Max лідирує поза піковим сезоном свят, що посилює привабливість преміальних пропозицій Apple.

Усі чотири моделі iPhone 15 увійшли в десятку найкращих, причому остання випущена серія міцно утримує три перші позиції. Популярність моделей iPhone Pro незаперечна: на частку цих ґаджетів припадає половина продажів Apple у першому кварталі 2024 року – значний стрибок із 24% у тому ж кварталі 2020 року. iPhone Pro стали рушійною силою доходів Apple, на частку яких зараз припадає понад 60%.

Samsung посідає два місця в першій десятці із серією Galaxy S24. Варіант Ultra розташувався на п’ятому місці, а стандартна модель – на дев’ятому. Високі показники серії пояснюються досягненнями в галузі штучного інтелекту Galaxy AI, що пропонує користувачам новий рівень взаємодії з ШІ на своїх пристроях.