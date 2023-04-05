10 найпотужніших смартфонів та топ девайси ціна/якість за версією AnTuTu

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували новий щомісячний рейтинг найпотужніших Android смартфонів. Як завжди, девайси розподілили за категоріями – абсолютні лідери, і найбільш вигідні моделі за співвідношенням ціна/продуктивність у різних сегментах ринку.

Лідером серед преміальних флагманів став OPPO Find X6 Pro, який нещодавно вийшов, і відірвався від ігрового флагмана Red Magic 8 Pro+ майже на 22 тисячі балів. Також у десятку увійшли OnePlus 11, Vivo X90 Pro +, OPPO Find X6, IQOO 11 Pro, IQOO 11, Redmi K60 Pro, Nubia Z50 Ultra та Xiaomi 13.

Найкращим смартфоном за співвідношенням ціна/потужність серед моделей до 1999 юанів (290$) став Redmi Note 11T Pro в конфігурації 6/128 ГБ. Він помітно випередив OnePlus Ace та новий Redmi Note 12 Turbo, які мають на 2 ГБ оперативну пам’ять більше.

У сегменті до 2999 юанів (435 $) трійку лідерів з мінімальною різницею в балах зайняли OnePlus Ace 2V, Lenovo Legion Y70 і Redmi K60. Що цікаво, тут більшість девайсів оснащені 256 ГБ постійної пам’яті. 128 гігові зміни поступово сягають історії, наступний крок – 512 ГБ у просунутих середняках.

Рейтинг до 3999 юанів (580 $) очолили Redmi K60 Pro і Vivo iQOO 11. Від них помітно відстав базовий OnePlus 11, а також ZTE Nubia Z50 Ultra, Xiaomi 13 і OnePlus Ace Pro.

Категорія до 4999 юанів (725$) чомусь включає тільки 8, а не 10 моделей як інші топи. Переможцем тут став OPPO Find X6, за ним йдуть iQOO 11 Pro та Xiaomi 13 Pro.

Серед преміальних флагманів більш вигідним експерти визнали не OPPO Find X6 Pro, який очолює абсолютний топ потужності, а Red Magic 8 Pro+ через його доступнішу ціну. Причому друге місце розташувався HONOR Magic5 Pro. Всі ці аксесуари побудовані на базі Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm.