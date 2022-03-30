GeForce RTX 3090 Ti вже надійшла у продаж

GeForce RTX 3090 Ti базується на графічному чіпі GA102-350. Цей GPU отримав 10 752 ядра CUDA, 24 ГБ відеопам’яті формату GDDR6X зі швидкістю роботи 21 Гбіт/с. Використовується 384-розрядна шина пам’яті. Відеокарта може похвалитися наявністю 84 RT-ядер та 336 тензорних ядер.





Працює GPU на частоті 1560 МГц, у режимі бусту розганяючись до 1860 МГц. Нереференсні версії можуть мати більшу частоту роботи. Теплопакет – 450 Вт. Знову ж таки, у кастомних моделей він навіть вищий.

GeForce RTX 3090 Ti швидше за стандартну GeForce RTX 3090 в іграх приблизно на 10%. GeForce RTX 2080 Ti випереджає вже на 65%. Продуктивність – 40 TFLOPS, у GeForce RTX 3090 – 36 TFLOPS. Стартовий цінник – від $1999. Але кастомні моделі можуть коштувати понад $3000. Тим більше у рітейлі, де спекулятивну складову ніхто не скасовував.

Свої версії GeForce RTX 3090 Ti вже пропонують ASUS, EVGA, GALAX, MSI, Palit, INNO3D, Gigabyte та інші компанії.

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