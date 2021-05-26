Експерти розповіли, що таке Gorilla Glass та в чому основні відмінності між версіями 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7

Багато людей при виборі мобільного пристрою стикаються з безліччю незрозумілих їм характеристик. Наприклад, Corning Gorilla Glass 3 – що це таке в телефоні? До речі, версія може бути й іншою.





Власне, про це і піде мова в огляді. Ви дізнаєтеся більше про саму суть терміну і відмінності різновидів.

Захисне скло Gorilla Glass – чому так популярне?

Компанія Corning в 2005 році здійснила переворот в мобільній індустрії, створивши спеціальний матеріал з Al (алюмінію), O (кисню) і Si (кремнію). Його головною особливістю стала невелика вага, мала товщина (близько півтора міліметри) і висока міцність. Пошкодити таку плівку дуже складно.

Однак в той час технологія використовувалася в різних галузях (автомобільної, побутової техніки), але в смартфонах почали використовувати тільки в 2007 році. Саме тоді компанія Apple представила свій перший iPhone з особливим захистом екрану і олеофобним покриттям.

Щоб дізнатися, чи є на Вашому смартфоні Gorilla Glass – переходимо за посиланням на офіційний сайт Corning, вибираємо бренд, дивимося список телефонів.

Друга версія

Через 5 років на виставці високих технологій CES 2012 виробник презентував покращене скло. Воно було тонше на 0,3 мм, витримувало навантаження не більше 50 кг на квадратний метр. Найпопулярнішими пристроями з Gorilla Glass 2 стали Google Nexus 4 і Samsung Galaxy S3.

Третє покоління

Кожне наступне оновлення відрізнялося від попередніх розробок покращеною міцністю і стійкістю до подряпин (завдяки впровадженню технології Native Damage Resistance), іншим ушкодженням. І знову товщина стала менше і склала близько 1 мм.

У список телефонів зі склом Corning Gorilla Glass 3 потрапили такі відомі девайси: Самсунг Galaxy S4, Motorola Moto X / G.

Багатьох досі цікавить питання – чи потрібна додаткова плівка для подібних телефонів? Адже продавці в магазинах постійно намагаються нав’язати нам всякі аксесуари.

Насправді, немає потреби в подібних витратах. Горила Глас 3 відмінно захистить від подряпин. Але не більше того. Однак, в наступному поколінні і ця проблема була частково усунена.

Менше пошкоджень при падінні

Четверта версія була представлена ​​в 2014 році. При її створенні враховувалися побажання тисяч власників мобільних гаджетів. Всі вони скаржилися на те, що екрани мають низький рівень захищеності при падіннях (а такі випадки стали досить поширені зі збільшенням діагоналі дисплея і габаритів смартфонів).

Виробник взяв до уваги ці зауваження. В результаті, міцність виросла практично в 2 рази. ASUS ZenFone 2 і Samsung Galaxy Note 5 успішно пройшли ряд краш-тестів, завдяки “четвертій Горилі”.

Corning Gorilla Glass 5 – що це за скло?

П’яте покоління стало одним з найпопулярніших і масово використовувалося виробниками девайсів навіть в моделях середнього цінового діапазону.

Офіційні результати тестування гарантували, що навіть при падінні з висоти 1,5 м. екран серйозно не постраждає. Можливі дрібні тріщини.

А якщо висота буде до метра, то ймовірність пошкодження наближається до нуля. Знову ж, товщина плівки стала менше міліметра, що позитивно позначилося на вазі гаджетів – Xiaomi Mi A2, Самсунг S9.

Шоста версія

На момент написання огляду Gorilla Glass 6 є останньою модифікацією. Її випустили влітку 2018 року. Захищеність збільшилася на 90%. Багато Youtube-блогерів проводили на своїх каналах незалежні тести, в яких кидали недавній флагман Самсунг Galaxy S10 з різної висоти (на рівні пояса, голови), на плитку, асфальт, грунт, килим, лінолеум і т.д.

Найчастіше, після 10 спроб екран отримував лише незначні пошкодження. Поки що покриття з такими характеристиками використовується лише в аксесуарах ТОП-рівня – OPPO R17, iPhone.