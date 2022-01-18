5G може вплинути на електроніку літаків: авіакомпанії б’ють на сполох

Ціла армія американських авіакомпаній підняла тривогу через вишки 5G. За словами перевізників, таке обладнання може спровокувати сильну авіаційну кризу аж до повної зупинки пасажирських та вантажних перельотів.





Йдеться про нову послугу 5G від операторів AT&T та Verizon. Її запуск у частотному діапазоні С- Band (від 3.7 до 4.2 ГГц) впливає на чутливу авіаелектроніку на кшталт висотомірів та обладнання, яке допомагає літати в умовах поганої видимості. Проблема торкається багатьох широкофюзеляжних літаків — а саме до таких відносяться, наприклад, популярні пасажирські Boeing 777 та Airbus A330.

Щоб уникнути неприємностей, авіакомпанії просять створити навколо злітно-посадкових смуг ключових аеропортів «глухі» зони без 5G обладнання в радіусі близько 3.2 км. Тож загалом нову технологію зв’язку ніхто скасовувати не збирається.

Про небезпеку 5G спектру C-Band для авіації відомо давно, тому послуга досі не запущена. Трійка великих американських операторів купила ліцензію на її використання майже за 80 $ млрд, і в листопаді 2021 року вже відкладала розгортання, щоб Федеральне управління цивільної авіації США могло вивчити ризики від обладнання. Як бачимо, побоювання підтвердились.

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