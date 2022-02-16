Складено ТОП-5 кращих моніторів з екраном 24 дюйми в 2022 році

Монітори 24 дюйми популярні, в основному, як для роботи чи універсальні. Ми знайшли кілька цікавих моделей, які підійдуть не лише для банальних завдань, а й для геймінгу.





При виборі монітора не завжди варто гнатися за великою діагоналлю. Чим більше екран, чим частіше вам доведеться переводити погляд з однієї його частини на іншу, і тим більше амплітуда цих рухів. Тому для роботи з офісними програмами, серфінгу в інтернеті та інших простих завдань радять брати невеликі 24-дюймові моделі. Що вибрати з асортименту зараз?

Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C

Роздільна здатність дисплея: 1920х1080

Тип матриці: IPS

Яскравість: 250 кд/м2

Частота оновлення: 75 Гц

Зазвичай в сегменті дешевих пристроїв не обходиться без Xiaomi. Монітор з погляду картинки та дизайну вкрай рідко критикують: тонкі рамки та гарна IPS-матриця цілком задовольняють користувачів. Сам корпус теж тонкий, всього 7,3 мм у найширшому місці. Роздільна здатність – як завжди, 1920×1080, параметри яскравості та контрастності теж нічим не примітні. Існує режим придушення синього кольору на екрані.

Які мінуси? По-перше, стандартна частота оновлення 60 Гц. По-друге, монітор не можна повісити на стіну: кріплення не передбачено. До того ж деяким не вистачає роз’ємів: їх тут лише два, VGA та HDMI. Якщо вам все це не особливо бентежить, чому б і не купити Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C.

Digma DM-MONF2420

Роздільна здатність дисплея: 1920х1080

Тип матриці: IPS

Яскравість: 250 кд/м2

Частота оновлення: 75 Гц

Хоча це не найвідоміший бренд серед виробників моніторів, модель досить приваблива. У неї якісна IPS-матриця, підвищена частота оновлення та великий асортимент роз’ємів. Можна підключити джерело сигналу HDMI, DP або навіть VGA. Плюс до цього вже на моніторі є роз’єм для навушників – не потрібно тягнути кабель до системного блоку.

Монітор розрахований, в основному, на офісне та домашнє використання. Але для ігор це теж непоганий варіант. Крім підвищеної герцовки, треба відзначити підтримку AMD FreeSync, а також невеликий час відгуку 5 мс.

Digma DM-MONF2420 встановлюється на мононіжці, можна регулювати його по куту нахилу. Рамки екрана тонкі – для бюджетного пристрою монітор виглядає дуже привабливо.

Acer Nitro QG241Ybii

Роздільна здатність дисплея: 1920х1080

Тип матриці: VA

Яскравість: 250 кд/м2

Частота оновлення: 75 Гц

Якщо монітор потрібний вам для ігор, радимо розглянути цей варіант: екран з частотою оновлення 75 Гц та контрастністю 3000:1, часом відгуку 1 мс та підтримкою AMD FreeSync. Більше того, ця модель має кілька ігрових режимів з характеристиками, оптимізованими під конкретні ігри (наприклад, екшн або гонки). Крім того, за допомогою утиліти Display Widget можна призначити попередньо інсталяції окремому додатку та вибрати одну з 11 компоновок екрана – наприклад, тривіконний режим у різних конфігураціях. Для увімкнення та вимкнення вибраного режиму достатньо натиснути комбінацію клавіш.

В наявності одразу два роз’єми HDMI – можна підключити і ПК, і (наприклад) приставку. Також є VGA для підключення простих та застарілих пристроїв.

BenQ GL2480

Роздільна здатність дисплея: 1920х1080

Тип матриці: TN

Яскравість: 250 кд/м2

Частота оновлення: 75 Гц

Ще один ігровий монітор із відповідними характеристиками. Він добрий, перш за все, мінімальним часом відгуку – 1 мс. Крім того, в ньому використано технологію підсвічування Flicker Free, яка зменшує дискомфорт від ШІМ. Так що очі менше втомлюватимуться під час затяжних баталій. Частота оновлення хоча і невелика, але все ж таки вище стандартної: 75 Гц.

Інші параметри досить типові для цього цінового сегмента. Яскравість на рівні 250 кд/м2, пікова контрастність 1000:1. З недоліків – широкі рамки екрану та TN-матриця. Втім, TN ніколи не бентежила геймерів: адже кути огляду не такі важливі, якщо сидиш по центру монітора.

Samsung C24F390FHI

Роздільна здатність дисплея: 1920х1080

Тип матриці: VA

Яскравість: 250 кд/м2

Частота оновлення: 72 Гц

До вигнутих моніторів – неоднозначне ставлення. Одні від таких шаленіють, інші звикли до плоских і не хочуть експериментувати. Але якщо вам хочеться спробувати, то це досить непоганий варіант.

У моніторі використано VA-матрицю, яка дозволяє отримати більш глибокий чорний колір у порівнянні з IPS. Контрастність екрану досягає тут 3000:1, у той час як на більшості інших моніторів це 1000:1. Є режим захисту очей, автоматичне регулювання яскравості, підтримка AMD FreeSynс. Час відгуку невеликий, 4 мс, так що монітор цілком може бути цікавий для геймерів. Щоправда, частота поновлення тут стандартна, 60 Гц.

Samsung C24F390FHI через свою вигнутість займатиме трохи більше місця на столі по глибині. Хоча сам корпус досить тонкий, менше 2 см. Рамки екрану трохи товщі, ніж у більшості сучасних моніторів (навіть із цієї добірки), але це особливість усіх вигнутих моніторів.

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