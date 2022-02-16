Як поставити усі віджети з MIUI 13 на смартфон Xiaomi із MIUI 12.5

Нові функції та можливості є напевно головною причиною будь-яких оновлень. Користувачеві смартфона звичайно ж хочеться на власні очі побачити і протестувати зміни в системі, особливо якщо вони стосуються інтерфейсу.





Основним нововведенням в MIUI 13 для смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco стали віджети робочого столу, які дозволяють не тільки отримати сучасний зовнішній вигляд, але й спростити взаємодію з гаджетом.

У цій статті ми докладно розповімо як нам вдалося запустити на Redmi Note 10 Pro всі віджети з MIUI 13 з повною підтримкою функціоналу.

Для початку варто помітити, що Xiaomi озвучили офіційну позицію щодо доступності віджетів на стабільних прошивках MIUI 13.

Тому нами ведеться робота зі створення спеціальної модифікації для Mi і EU, проте настійно рекомендуємо спочатку спробувати установку про яку піде мова далі. Коротко перерахуємо і покажемо всі віджети, які нам вдалося встановити:

Погода – чотири варіанти з відображенням детального погодинного прогнозу або прогнозу днями

Годинник – три віджети, два з яких дозволяють додавати кілька часових поясів для відображення на екрані смартфона

Безпека – шість варіантів, що дозволяють очищати пам’ять від непотрібних файлів, активувати режим енергозбереження одним натисканням, відображати рівень заряду підключених Bluetooth-пристроїв (навушники, колонки, браслети, годинник), стежити за станом телефону та попередженнями системи.

Також можна додати віджети додатків «Нотатки» та «Галерея», але це було доступно і раніше, тому не бачимо сенсу повторюватися.

Спочатку вам потрібно завантажити і встановити три програми: Робочий стіл MIUI (якщо у вас смартфон Poco то не потрібно), Стрічка віджетів та Погода.

Всі вони були взяті з MIUI 13, тому і додають можливість отримання нових елементів системного інтерфейсу.

Після цього заходьте в «Play Store» і знаходьте програму «Запуск Activity», яку також потрібно встановити. Потім утримуєте палець на значку цієї програми і відкриваєте меню «Про програму» -> Інші дозволи -> Ярлики робочого стола -> Завжди дозволяти.

Далі відкриваєте «Запуск Activity» та пишіть у пошуку – PickerHomeActivity, після чого бачите на екрані відповідний рядок у розділі «Стрічка віджетів» (або App vault якщо немає першого розділу). Утримуєте палець на знайденому рядку та вибираєте «Створити ярлик».

Відкриваєте «Налаштування» -> Програми -> Всі програми -> Пошук -> Стрічка віджетів -> Інші дозволи -> «Налаштування системи».

Потім потрібно перезавантажити смартфон, а після того як він буде запущений, натисніть на створений раніше ярлик і потрапите в меню додавання віджетів.

Вибираєте потрібний, завантажуєте його (якщо просить) і натискаєте кнопку «Додати на робочий стіл», після чого він з’являється на екрані смартфона.

Підтверджено роботу на MIUI 12 і MIUI 12.5, якщо ж встановлення не вдалося і на вашому смартфоні встановлена ​​MIUI з індексами «MI» або «EU», доведеться почекати поки ми з колегами закінчимо роботу над модифікацією (віримо, що вона ведеться не дарма).

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