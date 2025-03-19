Viber назвав кращі способи блокування небажаних дзвінків в Україні

За статистикою Rakuten Viber, майже половина українців проводять у телефоні 4-6 годин на день, ще 26% — 2-4 години. Разом із цим 92% українців стикалися з кібер- і телефонними шахраями у 2024 році. Як боротися зі спамом та обмежити сумнівні виклики — Viber нагадує корисні функції в месенджерах.

Від блокування невідомих контактів та перевірки номерів, до обмеження спаму та організації чатів — Viber нагадує про функції, які допоможуть контролювати, хто може з вами зв’язатися.

Як боротися зі спамом у повідомленнях. Реагування на спам забирає найбільше часу, якщо перевіряти кожне повідомлення. Що допоможе зменшити їх кількість або не звертати увагу?

Блокуйте спам. Це забирає додаткові 2 хвилини, але допомагає: а) користувачу не отримувати подальших звернень від небажаного контакту, і б) команді месенджера якісніше фільтрувати контент і вдосконалювати алгоритми модерації. Зокрема у Viber можна заблокувати будь-який контакт незалежно від того, чи з ним уже був особистий чат.

Налаштуйте конфіденційність. Ознайомтеся з можливостями, які пропонує месенджер для фільтрації незнайомих контактів. У Viber, наприклад, можна обмежити звернення від будь-яких невідомих номерів: Параметри => Конфіденційність => Запити на повідомлення. Усі такі повідомлення потраплятимуть в окрему папку, яку можна почистити в один клік, і перевіряти лише за необхідності. Крім того, при відкритті чату з невідомим контактом — він буде розмитий, і користувач може одразу обрати опцію “Заблокувати й поскаржитися”.

=> Конфіденційність => Запити на повідомлення. Усі такі повідомлення потраплятимуть в окрему папку, яку можна почистити в один клік, і перевіряти лише за необхідності. Крім того, при відкритті чату з невідомим контактом — він буде розмитий, і користувач може одразу обрати опцію “Заблокувати й поскаржитися”. Розмежуйте чати по різних папках. Так ви зможете виокремити робочі чати та чати з близькими й заходити тільки в ці папки, не звертаючи уваги на решту повідомлень. Інструкція, як зробити це у Viber — за посиланням.

Якщо вас дратують розсилки з акційними пропозиціями — не залишайте свій номер на зовнішніх ресурсах без необхідності.

Як обмежити дзвінки від невідомих контактів. Ще складніша задача — відфільтрувати потрібні дзвінки від випадкових звернень, коли очікуєш на звʼязок із курʼєром, магазином при оформленні замовлення, потенційними клієнтами тощо. Щоб зекономити час на небажаних дзвінках:

Перевіряйте номер, з якого телефонують, перед тим, як відповісти на виклик. Це можна зробити у пошуку Google — зазвичай, він видасть результати з цим номером, якщо він закріплений за якоюсь компанією / попередження, що він може бути шахрайським. Ідентифікація абонентів вбудована і у Viber: Параметри => Виклики та повідомлення => Ідентифікація абонентів. Якщо на незнайомий номер вже були скарги, він буде помічений як “Ймовірно, спам”. Функція працює на Android, зокрема й для викликів поза межами застосунку.

=> Виклики та повідомлення => Ідентифікація абонентів. Якщо на незнайомий номер вже були скарги, він буде помічений як “Ймовірно, спам”. Функція працює на Android, зокрема й для викликів поза межами застосунку. Як і у випадку зі спамом у повідомленнях, не діліться своїм номером без необхідності. Це стосується будь-яких сайтів, інтернет-магазинів, сервісів тощо.

Використовуючи згадані функції, користувачі можуть значно скоротити кількість небажаних контактів, зменшити зайвий час у месенджерах і захиститись від потенційного шахрайства.